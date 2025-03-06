DHA

Turizm kadar örtü altı üretimde de adından söz ettiren Antalya, kesme çiçek sektöründe hem iç piyasaya hem de Avrupa ülkelerine çiçek gönderip, ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

'Dünyanın çiçek merkezi' olarak kabul edilen ve en büyük çiçek mezadının bulunduğu Hollanda'ya dahi çiçek ihraç eden Antalyalı sektör temsilcileri, savaştaki iki ülke Rusya ve Ukrayna'ya da çiçek ihraç ediyor.

75 MİLYON DAL ÇİÇEK GÖNDERİLDİ

34 Avrupa ülkesinin hala çiçek tedarikçisi konumundaki turizm kentinden, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için 9 milyon dolar değerinde 75 milyon dal çiçek gönderildi.

Yılbaşı ve sevgililer gününün aksine 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için karanfilin kırmızısı yerine, diğer renkleri daha çok tercih edildi.

"GEÇEN YILA ORANLA YÜZDE 10 ARTIŞ VAR"

Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, çiçek sevkiyatının sonuna yaklaştıklarını ifade etti.

Tır ve uçak kargolarla çiçeklerin gönderildiğini belirten Yılmaz, 2025 yılına da hızlı başladıklarını söyledi.

En çok ihracatını artıran 5 sektörden biri olduklarını belirten Yılmaz, şu ifadeleri kullandı: