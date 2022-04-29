Avrupa’nın deprem haritası yayımlandı: İstanbul ve İzmir de var

Avrupa’nın deprem haritası yayımlandı: İstanbul ve İzmir de var

İsviçre’de yapılan yeni bir çalışmada, Avrupa kıtasının depremden en fazla etkilenecek bölgelerinin haritası yayımlandı. Haritada en riskli bölgeler arasında Türkiye'den İstanbul ve İzmir bulunuyor.

İsviçre Sismoloji Servisi ve ETH Zürih'teki Sismoloji ve Jeodinamik Grubu üyeleri, kıta Avrupa’sının deprem risk haritasını yayımladı.

Avrupa kıtası için hafifletme önlemlerinin temelini oluşturacak ve toplulukları doğal afetlerin etkilerine karşı daha dayanıklı hale getirecek ilk deprem risk modelini oluşturan bilim insanları, afetlerin en çok tehdit ettiği şehirleri ve bölgeleri de bu haritada sıraladı.

En yüksek deprem tehlikesine sahip ülkeler

Haritada, Türkiye, Yunanistan, Arnavutluk, İtalya ve Romanya'nın Avrupa'da en yüksek deprem tehlikesine sahip ülkeler olduğu görüldü.

Söz konusu ülkeleri Balkan ülkeleri de takip etti….

İstanbul ve İzmir

Haritada Türkiye’nin iki güzide şehri göze çarptı.

Bugüne kadar depremlerde yüzlerde can kaybının yaşandığı İstanbul ve İzmir, deprem açısından en riskli bölgeler arasında yer aldı.

İtalya'da Katanya ve Napoli, Romanya'da Bükreş ve Yunanistan'da Atina riskli bölgeler olarak gösterildi…

20’nci yüzyılda Avrupa'da 200 binden fazla kişi öldü

Zagreb (Hırvatistan), Tiran (Arnavutluk), Sofya (Bulgaristan), Lizbon (Portekiz), Brüksel (Belçika) ve Basel (İsviçre) gibi şehirler de haritadaki yerini aldı.

Yayımlanan haritanın raporunda; depremlerin, 20’nci yüzyılda Avrupa'da 200 binden fazla ölümün yanı sıra 250 milyar euro'luk hasar oluşturduğunun altı çizildi.