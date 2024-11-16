Avrupa'nın en yoğun havalimanı İstanbul Havalimanı oldu

DHA

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL), havalimanlarına ilişkin yeni bir rapor yayınladı.

Raporda, İstanbul Havalimanı'nın günlük ortalama 1359 uçuş ile Avrupa'daki en yoğun havalimanı olduğu ibaresi yer aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından, yayınlanan Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'nu değerlendirdi.

"DÜNYA GENELİNDE 9'UNCU SIRADAYIZ"

Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın günlük ortalama 1359 uçuş ile Avrupa'daki en yoğun havalimanı olduğunu belirterek, "İstanbul Havalimanımız; Londra, Amsterdam ve Paris gibi Avrupa başkentlerindeki havalimanlarını geride bırakarak zirvedeki yerini korudu." dedi.

Uraloğlu, küresel ölçekli 25 havalimanı içerisinde ortalama 686 günlük uçak kalkışının gerçekleştiği İstanbul Havalimanı'nın, dünya genelinde 9'uncu sırada yer aldığına dikkat çekti.

"TÜRKİYE AVRUPA'DA 6'NCI SIRADA"

Türkiye'nin günlük ortalama 2 bin 815 uçuş ile Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6'ncı sırada yer aldığını vurgulayan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı: