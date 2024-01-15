Avrupa'nın ikiyüzlülüğü: İsrail'e destek vermek özgürlük, Gazze'ye yasak Sagiv Jehezkel'in Trabzonspor'a attığı golden sonra İsrail'in katliamına destek vermesi Adalet Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Türkiye'ye dünya ülkelerinden peş peşe kınama gelirken, akıllara aynı ülkelerin Gazze'ye destek mesajı veren sporcularına uyguladıkları yaptırımları getirdi.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, Antalyaspor deplasmanına konuk oldu.

Antalyaspor'un sahasındaki mücadele 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Karşılaşmanın 68. dakikasında Antalyaspor, Sagiv Jehezkel ile eşitliği yakalarken sahadaki futbolun önüne geçen bir durum yaşandı.

Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel, Trabzonspor'a attığı golden sonra kolundaki bandaja çizdiği işgalci İsrail bayrağı ve 7 Ekim tarihiyle fotoğraf verdi.

Attığı golden sonra İsrail propagandası yaptı

Sagiv Jehezkel'in İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalara değinerek bandajına saldırıların başlangıç tarihi olan 7 Ekim, 100. gün ve İsrail bayrağını simgeleyen işaretleri yazması tepki çekti.

Gerçekleşen olayın ardından Antalyaspor, Sagiv Jehezkel'i kadro dışı bıraktı.

Daha sonra ise Gazze Şeridi'nde gerçekleştirilen katliamı destekleyen İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Gözaltına alındı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Antalyaspor-Trabzonspor müsabakasında attığı golden sonra İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamı destekleyen çirkin hareketi nedeniyle İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan adli soruşturma başlatılmıştır. 100 günü aşkın süredir çocuk-kadın, genç-yaşlı demeden Gazze'de soykırım yaparak insanlık suçu işleyen İsrail'in saldırılarını bir kez daha lanetliyorum. Filistinli mazlumların her zaman yanında olmaya devam edeceğiz."

Sagiv Jehezkel, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan gözaltına alındı.

Avrupa'nın ikiyüzlülüğü: Filistin'e destek veren futbolcular 'terörist' ilan edildi

Yaşananların ardından Jehezkel'in gözaltına alınmasına yönelik tepkiler gelince Avrupa ülkelerinin konuyla ilgili ikiyüzlülüğü bir kez daha hatırlandı.

Çünkü sırf İsrail'in yaptığı katliama tepki gösterdi diye futbolcuların başına gelmeyen kalmadı.

Gazze'deki insanlık dramına duyarsız kalmayan bazı futbolcular, sosyal medya hesaplarından savaşın durdurulması yönünde paylaşımlarda bulunmuştu.

Bu futbolcular vatandaşı olduğu ülkeler ve oynadığı kulüpler tarafından yaptırımlarla karşılaştı.

Benzema'ya terörist dediler

Kimi terörist ilan edildi, kiminin sözleşmesi feshedildi.

Yıllarca Fransa Milli Takımı için ter döken Cezayir asıllı futbolcu Karim Benzema, 15 Ekim Pazar günü yaptığı paylaşım sonrasında tepkilerin hedefi oldu.

Benzema, "Tüm dualarımız bir kez daha kadınlar ve çocukları ayırt etmeyen haksız bombalamaların kurbanı olan tüm Gazze sakinleri için" paylaşımında bulundu.

Bu paylaşımı sonrasında Benzema, Fransız İçişleri Bakanlığı’nın “terör örgütüyle bağlantısı var” suçlamasıyla karşı karşıya kaldı ve Fransa’da “terörist” ilan edildi.

El Ghazi kadro dışı bırakıldı

Hollandalı futbolcu Anwar El Ghazi, Filistin’e destek mesajı sonrasında Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Mainz 05 tarafından kadro dışı bırakıldı.

Yaşananlar sonrasında El Ghazi, paylaşımını silmek zorunda kaldı.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Nehirden denize, Filistin özgür olacak" diyen Hollandalı futbolcu da Avrupa'nın ikiyüzlülüğünden payına düşeni aldı.

Mainz 05, Anwar El Ghazi’nin paylaşımı sonrasında konu ile ilgili, “28 yaşındaki El Ghazi’nin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımın kulüp değerleri ile örtüşmemesi ve iki ülke arasında yaşananlara yönetimin tarafsız bakması gerekçeleriyle El Ghazi'nin antrenmanlara ve maç kadrosuna alınmaması kararı alınmıştır.” açıklamasında bulundu.

(Bu savaş değil.

Bir taraf diğerinin suyunu, yiyeceğini ve elektriğini kestiğinde bu savaş değildir.

Bir taraf nükleer silahlara sahipse bu savaş değildir.

Bir taraf milyarlarca dolarla finanse ediliyorsa bu savaş değildir.

Bir taraf diğer taraf hakkında yanlış bilgi yaymak için yapay zeka resimleri kullanıyorsa bu savaş değildir.

Sosyal medya bir tarafın içeriğini sansürlerken diğerini sansürlemiyorsa bu savaş değildir.

Bu bir çatışma değil ve savaş da değil.

Bu bir soykırım ve kitlesel yıkımdır ve biz buna canlı olarak tanık oluyoruz)

Mazraoui'nin sınır dışı edilmesi bile talep edildi

Fas kökenli 25 yaşındaki Hollandalı futbolcu, sosyal medya hesabında Kubbetü's-Sahra'nın fotoğrafına yer vererek Filistin'e desteğini ifade etti.

Kur'an-ı Kerim'den alıntı yaptığı, "Sakın, Allah’ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma." diyerek İbrahim Suresi'nin 42. ayetini paylaşmıştı.

Noussair Mazraoui'nin Filistin paylaşımı sonrasında Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili milletvekili Johannes Steiger, futbolcunun hem kulüple ilişiğinin kesilmesi ve sınır dışı edilmesini istedi.

Atal'a da 'kadro dışı' yaptırımı geldi

Cezayirli futbolcu Youcef Atal, sosyal medya hesabından Filistin'e destek mesajı paylaştı.

Fransa 1. Futbol Ligi’nden (Ligue 1) Nice, Youcef Atal’ı Filistin'e destek mesajı paylaşması sebebi ile kadro dışı bırakıldığını açıkladı.