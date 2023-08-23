Avrupa'nın lideri: İstanbul Havalimanı, günlük 1517 uçuşla zirvede yer aldı İstanbul Havalimanı, uçuş rekorlarına imza atmaya devam ediyor. Günlük uçuş sayısına işaret eden Avrupa Havacılık Raporu, İstanbul'un, rakiplerine fark attığını söylüyor.

AA

İstanbul Havalimanı, inşa edilmesinden kısa süre sonra dünyanın en iyi havalimanları arasındaki yerini almayı başardı.

Avrupa'nın aktarma merkezi olarak konumlandırılan havalimanı, yolcu sayılarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor.

Kıtada sık sık 'en yoğun havalimanı' unvanının sahibi olan İstanbul'un 14-21 Ağustos tarihlerine ilişkin istatistikleri belli oldu.

Avrupa'nın en yoğun havalimanı

Buna göre İstanbul Havalimanı, söz konusu dönemde günlük ortalama 1517 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti.

Bu veri, Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı'nın yayınladığı Avrupa Havacılık Raporu'nda göze çarptı.

Rapora göre, İstanbul Havalimanı günlük uçuşlarla kıtanın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada bulunuyor.

İstanbul, rakiplerini geride bıraktı

Megakentin Avrupa yakasında bulunan havalimanının rakiplerine kurduğu üstünlük dikkatlerden kaçmadı.

İstanbul'u günlük ortalama 1368 uçuşla Amsterdam Schiphol, 1338 uçuşla Paris Charles de Gaulle havalimanları izledi.

Avrupa kargo trafiğinde de birinci

Bu arada yılın ilk yarısında Avrupa'daki en iyi kargo trafiğine sahip ilk 10 havalimanı arasında İstanbul Havalimanı birinci sırada yer aldı.

Zirvedeki İstanbul'u sırasıyla Milano-MXP, Leipzig-Halle, Madrid ve Köln-Bonn takip etti.