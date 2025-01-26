Avrupa'nın savunma devi Leonardo'nun CEO'sundan çok konuşulacak BAYKAR yorumu

AA

Savunma Sanayii alanında Türkiye, adından söz ettirmeye devam ediyor...

Türkiye'de olduğu kadar dünyada da ilgi odağı olan Baykar, ürettiği insansız hava araçlarıyla (İHA) dünya çapında konuşuluyor.

İtalya'da ilgiyle takip edilen Baykar, son olarak İtalya’nın köklü havacılık şirketi Piaggio Aerospace'i 2024'ün sonunda satın alarak dikkatleri üzerine çekti.

Bu kapsamda Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsüne göre dünyanın 13'üncü ve Avrupa'nın 2'nci büyük savunma şirketi konumundaki Leonardo'nun CEO'su Cingolani, hafta içinde İstanbul'da Baykar'a ziyaret gerçekleştirdi.

ZİYARET SONRASI DEĞERLENDİRME

Leonardo'nun CEO'su Cingolani, hafta içinde İstanbul'da Baykar'a gerçekleştirdiği ilgi uyandıran ziyaretinin ardından Roma'da şirketin genel merkezinde değerlendirmelerde bulundu.

Piaggio Aerospace'i almadan önce de Baykar ile görüştüklerini ifade eden Cingolani, son ziyaretine ilişkin, şöyle dedi:

Baykar'daki meslektaşlarımızla birkaç aydır görüşüyoruz yani bu görüşmeler Piaggio'dan önce başladı. Daha önce de ziyaretler oldu. Geçen haftaki ziyaret son derece ilgi çekiciydi çünkü İstanbul'daki tesisi ziyaret ettik. Daha çok teknik görüşmeler yaptık ve ürünler ile teknolojileri geliştirme olasılığını çok ciddi ve operasyonel bir şekilde araştırıyoruz.

"ÖNÜMÜZLERDEKİ GÜNLERDE TEKRAR BİR ARAYA GELMEK ÜZERE SÖZLEŞTİK"

Cingolani, devamında şöyle konuştu:

Leonardo'nun teknolojileri ile Baykar'ın teknolojileri arasında çok güçlü bir tamamlayıcılık var. Baykar'daki meslektaşlarımızla bazı şeyleri birlikte yaparsak insansız sistemler konusunda gerçekten bir sıçrama gerçekleştirebileceğimizi ve özellikle Avrupa dahil yeni pazar alanları açabileceğimizi gördük. Bu nedenle, bu görüşme çok önemliydi ve önümüzdeki günlerde tekrar bir araya gelmek üzere sözleştik. Çok yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz.

İŞBİRLİĞİ SİNYALİ

"Bu ziyaret, Leonardo ile Baykar arasında yeni bir işbirliğinin ya da bir ortaklığın ilk sinyali olabilir mi?" sorusu üzerine Cingolani, "Bunu onaylıyorum ama daha fazlasını söyleyemem, malum nedenlerden dolayı ancak şunu onaylayabilirim ki endüstriyel sinerjinin başlayıp başlayamayacağını anlamak için görüşmeler yapıyoruz. Her iki taraf da oldukça ilgili ve görüşmelerin gidişatından oldukça memnun." yanıtını verdi.

GERÇEKTEN ÖNEMLİ BİR İVME KAZANDIRABİLİR""

Cingolani, Leonardo ile Baykar'ın hangi ürünler ya da platformlar üzerine çalışabilecekleri konusunda şu anda detayları konuştuklarını belirterek, “Bu yüzden biraz erken bir aşamadayız ancak çok önemli bir şey var: Leonardo'nun ürün portföyü, bizim ‘payload’ dediğimiz yani uçak üzerindeki elektronik sistemler ve sensör sistemleri, Baykar'ın ürettiği İHA'larla çok iyi bir şekilde uyum sağlayabilir. Bu potansiyel sinerji, gerçekten olağanüstü bir tamamlayıcılık sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Cingolani, Leonardo olarak insansız sistemler üzerinde halihazırda bazı tecrübelerinin bulunduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

Leonardo olarak İHA'daki deneyimlerimizi, Baykar'ın dünya çapında birinci sınıf insansız platformlarıyla entegre etmek, gerçekten önemli bir ivme kazandırabilir. Bunun yanında, gelecekte insansız sistemler sadece belirli görevleri yerine getiren dronlar olarak değil aynı zamanda 6. nesil savaş uçaklarıyla işbirliği yapabilen sistemler olarak tasarlanıyor. Dolayısıyla üzerinde çalıştığımız çok geniş bir perspektif mevcut.

"ŞU AN YOĞUN BİR ŞEKİLDE KONULAR ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"

Roberto Cingolani, öncelikle iki şirketin görüşmeye istekli olmaları gerektiğini ve Baykar ile bu görüşmelerin yolunda gittiğini belirterek, şunları dile getirdi:

Daha sonra teknolojik analiz yapılması lazım çünkü teknolojik tamamlayıcılığın gerçekten var olup olmadığına bakılmalı, sistemlerin birbiriyle uyumlu hale getirilmesi gerekiyor. Ardından piyasa analizi yapılmalı çünkü sistemlerin entegre edildikten sonra pazara sunulabilir olması lazım. Son olarak ise endüstriyel üretim aşamasına geçiliyor. Oldukça iyimseriz ve bu yönde çalışıyoruz ancak önce teknolojinin düzgün çalıştığından emin olmamız gerekiyor. Hepimiz bu konuda çok olumlu düşünüyoruz ama şu an yoğun bir şekilde bu konular üzerinde çalışıyoruz.

"BAYKAR KESİNLİKLE DÜNYA ÇAPINDA OLAĞANÜSTÜ BİR SEVİYEDE"

Baykar'ın İstanbul'daki Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ne dair düşünceleri sorulan Cingolani, "Gerçekten etkileyici bir şirketle karşılaştık, çok etkilendik." dedi.

Baykar'ın kesinlikle dünya çapında olağanüstü bir seviyede olduğunu ifade eden Cingolani, şu sözleri sarf etti:

Altyapılar harika ve bizi etkileyen birçok şey oldu. İlk olarak, binlerce genci görmek gerçekten etkileyiciydi. Anladığım kadarıyla yaş ortalaması 30'un altında. Gerçekten içeri girdiğinizde binlerce gencin çalıştığını görmek etkileyici, bir dinamizm görüyorsunuz. Altyapılar olağanüstü, çalışanlara büyük önem verilmiş. AR-GE bölümünü, çalışanlar için binaları, kampüsün kalitesini, kreşini gördük ve bu olanaklar gerçekten etkileyiciydi. Ürün portföyü ise artık dünyanın en iyileri arasında ve bunu bekliyorduk ancak yerinde görmek daha da etkileyici oldu.

"OLAĞANÜSTÜ BİR BİLGİ BİRİKİMİNE VE YÖNETİM BECERİSİNE SAHİPLER"

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile görüştüklerini anlatan Cingolani, son olarak şu ifadelerde bulundu: