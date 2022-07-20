Avrupa'yı kavuran sıcaklık Türkiye'ye gelmeyecek

NASA, sıcaklık riski ile Türkiye dahil birkaç ülkeye uyarı yaparken Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, Avrupa'da etkili olan sıcaklığın Türkiye'de yaşanmayacağını söyledi.

İngiltere, tarihi boyunca en sıcak gününü dün yaşadı.

İngilizler 40 santigrat derece ile kavrulurken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, Türkiye için beklenen sıcaklık tahminlerini anlattı.

Tekin, Avrupa'da etkili olan sıcak hava dalgasının Türkiye'ye yansıma riskinin önümüzdeki günlerde olmadığını belirtti.

NASA Türkiye'yi uyardı

Meteoroloji'nin 'risk yok' yorumunun öncesinde ise NASA, dünyanın dört bir yanındaki sıcaklık dalgalarını gösteren yeni bir harita paylaşmıştı.

Uyarı alan ülkelerden biri de Türkiye olurken, söz konusu harita, dünyanın ne kadar ısındığını gözler önüne sermişti.

"Hava sıcaklığı Avrupa'yı terk ediyor"

Fevzi Burak Tekin ise yorumlarını şu ifadelerle aktardı;

"Avrupa'ya baktığımızda özellikle Portekiz, İspanya, Fransa, Almanya ve İngiltere'de yer yer 40 dereceyi aşan sıcaklıklar ölçüldü. Bunun dışında Avrupa, 5 günün üzerinde mevsim normallerinin yer yer 5- 6 derece üzerinde de hava sıcaklığını yaşamış oldu. Bugün itibarıyla yüksek hava sıcaklığı Avrupa'yı terk ediyor. Daha doğrusu hava sıcaklığı mevsim normallerinin altına düşüyor.





"Türkiye'de böyle bir risk yok"

Türkiye’de önümüzdeki günlerde böyle bir sıcak hava dalgası riski yok. Çarşamba, perşembe günü Akdeniz'in kıyı kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda, hafta sonu ve pazartesi günü ise Marmara'nın batısı, kıyı Ege ve Akdeniz'in kıyı kesimlerinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin 4 ile 6 derece üzerinde seyredecek.

"Sıcak hava ülkemizde dar alanda etkili olacak"

Diğer yerlerde sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyretmesini tahmin etmekteyiz. Yani sıcak hava ülkemizde daha dar bir alanda etkili olacak. Fakat Avrupa ile karşılaştırıldığında aşırı bir sıcak tahminimiz söz konusu değil." şeklinde konuştu.

"Karadeniz'de aralıklı gök gürültülü sağanak"

Yurt genelinde ciddi bir yağış beklenmediğini, ancak önümüzdeki günlerde kuzey kesimlerde yağışın süreceğini kaydeden Tekin, "Özellikle Karadeniz Bölgesi'nde aralıklarla gök gürültülü sağanak kendisini gösterecek. Fakat yağış anlamında şu an meteorolojik olarak bir uyarımız söz konusu değil. 3 büyük kente baktığımızda da 3 gün boyunca yağış beklemiyoruz. Parçalı ve az bulutlu bir hava hakim.

"İstanbulda sıcaklık 30-32 derece"

Başkent'te hava sıcaklığı 28 ile 30, İstanbul'da 30 ile 32, İzmir'de ise 35 ile 37 derece arasında seyredecek. Tatil bölgelerine baktığımızda Ege kıyılarında ve Akdeniz kıyılarında önümüzdeki 3-4 gün boyunca yağış beklemiyoruz. Az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Hava sıcaklığı yer yer kıyı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek." ifadelerini kullandı.

"İç ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek"

Yaz sezonuna ilişkin değerlendirme yapan Tekin, "Önümüzdeki aya baktığımızda iç ve güney kesimlerde hava, sıcaklık anlamında mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Yağış anlamında ise özellikle iç kesimlerin mevsim normallerinin altında bir yağış almasını tahmin ediyoruz." dedi.

"11.00-16.00 saatlerinde güneşte kalmayın"

Tekin, vatandaşlara güneş ışınlarının dik geldiği 11.00- 16.00 saatleri arasında zorunlu kalmadıkça dışarıya çıkmamaları önerisinde bulundu.