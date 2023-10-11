Avukat Feyza Altun, Dilan Polat'ın gelirini sorguladı: 'Gerçekten bu paralar kazanılıyor mu...' Günlerdir konuşulan Dilan Polat ve ailesinin gelir kaynağını sorgulayan avukat Feyza Altun, gösterilen servetin sır perdesini araladı. Altun, güzellik merkezi işleterek 3 sene içinde bu zenginliğe kavuşmanın mümkün olmadığını açıkladı.

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ensonhaber.com

Sosyal medya bir süredir fenomen Dilan Polat'ı konuşuyor.

Lüks yaşamıyla adından söz ettiren Polat'ın paylaşımları gündemden düşmüyor.

Altın tozuyla kahve içmesi, eşi Engin Polat'tan sık sık pahalı hediyeler alması, dolar ve altınlarla yaptığı şovlar oldukça dikkat çekiyor.

Dilan Polat'ın lüks yaşantısını sergilediği bir olay da dolarlı fotoğraf çekimi. Fenomen, saçlarına taktırdığı dolarlı paylaşımları ile günlerce konuşuldu.

Bir süre öncesine kadar paylaşımlarını sürdüren Polat, şimdilerde ailesi ve kendisiyle ilgili söylenenlerin ardından gösterişli fotoğraflarına son verdi.

Avukat Feyza Altun, kısa süre önce sosyal medya hesabından konuya dahil olarak Polat Ailesi'nin gelirini sorgulamaya başladı.

"Mücevher şirketi 15 bin lira vergi ödüyor"

Konuya ilişkin sık sık paylaşımlar yapan Altun, geçtiğimiz günlerce Fatih Altaylı'nın da konuğu oldu.

Burada açıklamalarda bulunan Altun, şu ifadeleri kullandı:

Seveniniz de olur sevmeyeniniz de. Ben dönüp incelemeye başladım. Gazeteci Seher Yaşayacak vergi levhalarını çıkardı. Bir mücevher şirketinin 15 bin lira vergi ödediğini söyledi. 15 bin lira bir infial yarattı. Bu miktarı ödüyorsanız çok cüzi bir kazancınız vardır ve bu hayatı yaşayamazsınız. Bunlar sorgulandıkça daha çok hakaret ve aşağılama oldu. İnsanların nefsiyle oynandığını düşünüyorum.

"Üretim merkezi belirsiz ürünler çıkarmak..."

Güzellik merkezleriyle kısa sürede bu kadar kazanç elde etmelerinin mümkün olmadığını da vurgulayan Altun, sözlerine şöyle devam etti:

Bitmez gibi görünen paranın kaynağı ne? Güzellik merkezlerinden gerçekten bu paralar kazanılıyor mu? Instagram'da inanılmaz bir dünya oluşmuş. Takipçilerine inanılmaz bir avam üslupla hakaret etmek… Kaynağı belirsiz, üretim merkezi belirsiz ürünler çıkarmak… Herkesin altında inanılmaz lüks arabalar, yüzlerce şubeler, villalar... 3 sene önce apartman dairesinde oturanın hızlı bir şekilde zenginleşmiş.

Bu açıklamalar sosyal medya takipçileri tarafından yoğun ilgi gördü ve Altun'dan gelecek açıklamalar bir kez daha merak konusu oldu.

Gözler ise Polat cephesine çevrildi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunmayan ailenin, Altun'u tehdit ettiği belirtildi.

"Beni tedirgin eden sözler duydum"

Altun, "Bugün içeriğini burada açıklayamayacağım telefon görüşmeleri yaptım (tarafıma ulaşıldı). Bu görüşmeleri can güvenliğim açısından kayıt altına aldım. İlgili yerlere ve kişilere kaydetmeleri için arşivlettirdim. Kalitesiz ürünler satılıyor bunlar nerede üretiliyor diye çıktığım yol beni dipsiz bir kuyuya götürdü. Beni tedirgin eden sözler duydum. Bunlar kayıt altındadır. Sandığınızdan daha büyük. Çok büyük." ifadelerini kullandı.

"Dilan Polat’ın benimle telefonda konuşmak istemesini ne yapacağız"

Öte yandan Polat Ailesi'nin iletişime geçmeye çalıştığını belirten Altun, şu paylaşımda bulundu:

Dilan Polat ve Sıla Doğu hakkımda tazyik hapis cezası istemiş. Daha karar kesinleşmeden bu talepte bulunamayacaklarını bile bilmeyen bir avukatları var. Ayrıca karar küçük düşürücü beyanda bulunma diyor, hangi beyan küçük düşürücüymüş? İsteyin isteyin, avukat bey bu tweetimi de ek yap ama kanunu da öğrenin. Peki Dilan Polat’ın benimle telefonda konuşmak istemesi, Engin Polat‘ın bana mesaj atmasını ne yapacağız kardeşim? Hem iletişim kurma diye karar alıyorsunuz hem benle konuşmaya çalışıyorsunuz hayırdır? Yayınlayayım mı? Şu Polatlar kendilerine bir düzgün avukat tutsun be kardeşim bir düzgün hukuki danışmanlık alın vallahi ben bezdim sizin hukuk cehaletinizden.

"Fabrikası yoksa tüketiciyi yanıltıyor"

Polat'ın markasına ait ürünleri de sorgulayan Altun, "Dilan Polat üzerine basa basa benim fabrikalarım var, ürünlerim bu fabrikalarda üretiliyor diyor. O halde Ar-Ge çalışmalarını, üretim faaliyet raporunu yayınlayabilir neden yayınlamıyor? Fabrikası yoksa tüketiciyi yanıltıyor. Varsa da şu fabrikayı kurarlarkenki teşviklerini laboratuvarlarını paylaşabilir." ifadelerini kullanmıştı.