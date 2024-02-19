Avukat Feyza Altun gözaltına alındı: Sağlık kontrolünden geçirildi Avukat Feyza Altun "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan gözaltına alındı. Evinde arama yapılan Altun daha sonra sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.

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ensonhaber.com

Ünlülerin avukatı olarak bilinen ve adı son dönemde Dilan Polat davasıyla gündeme gelen avukat Feyza Altun, tepki çeken bir paylaşımda bulundu.

Feyza Altun, geçtiğimiz gün X (Twitter) hesabı üzerinden Farsça bir şiir yayınladı.

Bir sosyal medya kullanıcısı da ünlü avukatın Farsça yaptığı paylaşımın altına yorum yaptı.

İslami değerlere küfretti

Yoruma yanıt veren Altun, "Şeriate s..kayım" diyerek karşılık verdi.

Altun, sosyal medyadaki tepkilerin ardından paylaşımını sildi.

Soruşturma başlatıldı

Altun'un paylaşımının ardından Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Başsavcılık, avukat Feyza Altun hakkında sosyal medyada yapmış olduğu paylaşım üzerine, TCK’nın 216/1 maddesine muhalefet iddiasıyla re'sen soruşturma başlattı.

Gözaltı kararı verildi

Gözaltı kararı verilen Feyza Altun'un evinde arama ve el koyma işlemi başlatıldı.

Gözaltına alındı

Evinde yapılan arama ve el koyma işleminin ardından Feyza Altun gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Altun emniyetteki işlemlerinden önce sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye getirildi.

"Türkiye hiçbir zaman şeriatla yönetilmeyecek"

Altun sağlık kontrolünde, "Türkiye laik bir ülkedir. Türkiye'de şeriat yok. Türkiye şeriatla yönetilmedi. Hiçbir zamanda şeriatla yönetilmeyecek" dedi.

Sağlık kontrolünden geçirilen Altun, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Paylaşımlarını sürdürdü

Dini değerlere yönelik çirkin ifadeleriyle bilinen avukat Feyza Altun, yine benzer bir paylaşımda bulunmuştu.

Başlatılan soruşturmanın ardından Altun, tepki çeken paylaşımlarını sürdürdü.

Sosyal medya hesabından paylaşımında bulunan Altun, "Suç duyurunuza da sokayım." cümlesini kullandı.

Feyza Altun kimdir?

Feyza Altun, 1987 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Üniversite hayatını Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlayan Altun, yüksek lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi "İnsan Hakları Hukuku" konusunda yaptı.

Altun, kendisini avukat, feminist, aktivist, filantrop ve yazar olarak tanımlamaktadır. 2015 yılında 7 aylık bebeğiyle duruşmaya giren Feyza Altun, uzun süre adından söz ettirmişti.