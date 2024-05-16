Avukat Feyza Altun’a 9 ay hapis cezası Dini değerleri hedef alan paylaşımlarda bulunan ve geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan avukat Feyza Altun davasında karar açıklandı.

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Feyza Altun, X hesabından yaptığı paylaşımda, hakarette bulunarak "Şeriate s...yım." ifadelerini kullandı.

Kısa sürede sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki gören Altun için Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Akabinde gözaltına alınan ve bir gün sonra serbest bırakılan Altun'la ilgili görülen davada karar çıktı.

9 ay hapis cezası

Avukat Feyza Altun'un sosyal medyadan yaptığı paylaşım nedeniyle yargılandığı davada karar açıklandı.

Beykoz 5. Asliye Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında sanık Altun, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sosyal medyadan paylaşım

Altun karara ilişkin sosyal medya hesabından, "Laik Türkiye Cumhuriyeti olmasa savcı makamında oturamayacak bir kadın savcı üst hadden cezalandırılmamı istedi. Pişman olmadığım için HAGB de atlanarak 9 ay hapis cezası verildi. Türkiye LAİKTİR LAİK KALACAK" paylaşımını yaptı.