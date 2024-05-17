Avukatı tahliyesini talep etmişti: Dilan Polat hakkında yeni karar Kasım ayından beri 'kara para aklama' ve 'vergi kaçırma' suçlarından cezaevinde olan Dilan Polat'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat, kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde ise Polat, cezaevinde sinir krizi geçirmiş ve kendini yaralamıştı.

Vücudunda kesik ve morluklar oluşan Dilan Polat hakkında, avukatı tarafından cezaevinde kalmasının elverişli olmadığı gerekçesiyle tahliye talebinde bulunulmuştu.

Tahliye talebine yanıt geldi: Tutukluluk halleri devam edecek

Ayrıca avukatın bununla birlikte soruşturmanın yürütüldüğü savcılığa dilekçe verdiği de öğrenildi.

Devam eden Polatlar soruşturmasında Adli Tıp'tan gelecek sağlık raporu beklenirken, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından aylık tutukluluk incelemesi değerlendirildi.

Hakim, Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında olduğu bütün şüphelilerin tutukluluğuna devam kararı verdi.

Nihal Candan tahliye edilmişti

Öte yandan sosyal medya fenomeni olan Candan kardeşler, kara para aklama ve dolandırıcılık nedeniyle yargılanmış ve cezaevine girmişti.

5,5 ay önce tutuklanan Nihal Candan, cezaevinde sağlık sorunları yaşamaya başladı.

Yaşadığı psikolojik sıkıntılar sebebiyle durumu giderek kötüleşen Candan, geçtiğimiz günlerde tahliye edildi.

Ayrıca cezaevinde tedavi edilemeyeceği rapor edilmesi üzerine yeme bozukluğu (Aneroksiya) teşhisi konulan Candan, 37 kiloya kadar düştü.