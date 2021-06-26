Euro
10.4665
0.58%
Dolar
8.7643
0.64%
Altın
502.04
1%
Borsa
1.392
-1.34%
Bitcoin
276.100
-6.63%
EXEN Coin
28.80
-2.89%
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 26 C
    Avukatın etek boyuna karışan hakim Mehmet Yoylu'ya hapis cezası

    Avukatın etek boyuna karışan hakim Mehmet Yoylu'ya hapis cezası

    Duruşmaya katılan avukatın etek boyunun kısa olduğunu belirtip tutanak için fotoğrafının çekilmesini isteyen hakime 2 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
    • Haber Merkezi
    • 26.06.2021 - 09:58
    • Güncelleme : 26.06.2021 - 10:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    2019'da katıldığı duruşmada avukatın etek boyuna karışan hakim, kamuoyunın gündemine oturmuştu.

    Kartal'da bulunan İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi'nde avukat Tuğçe Çetin'in etek boyunun olması gerekenden kısa olduğunu belirtip tutanak için etek boyunun fotoğrafının çekilmesini isteyen hakim Mehmet Yoylu hakkında karar verildi.

    2 YIL HAPİS

    Yargıtay 4. Ceza Dairesi,  olayı hakaret suçu sayarak hakim Yoylu'ya 2 yıl 3 ay 6 gün hapis cezası verilmesine hükmetti.

    5 YIL İÇİNDE SUÇ İŞLEMEZSE CEZA DÜŞECEK

    Yoylu, 5 yıl içerisinde herhangi bir suç işlemezse cezaları düşecek.

    Avukatın etek boyuna karışan hakim Mehmet Yoylu ya hapis cezası #1

    Avukatın etek boyuna karışan hakim Mehmet Yoylu ya hapis cezası #2

    Avukatın etek boyuna karışan hakim Mehmet Yoylu ya hapis cezası #3

    Avukatın etek boyuna karışan hakim Mehmet Yoylu ya hapis cezası #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir