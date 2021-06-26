Avukatın etek boyuna karışan hakim Mehmet Yoylu'ya hapis cezası

Duruşmaya katılan avukatın etek boyunun kısa olduğunu belirtip tutanak için fotoğrafının çekilmesini isteyen hakime 2 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

2019'da katıldığı duruşmada avukatın etek boyuna karışan hakim, kamuoyunın gündemine oturmuştu.

Kartal'da bulunan İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi'nde avukat Tuğçe Çetin'in etek boyunun olması gerekenden kısa olduğunu belirtip tutanak için etek boyunun fotoğrafının çekilmesini isteyen hakim Mehmet Yoylu hakkında karar verildi.

2 YIL HAPİS

Yargıtay 4. Ceza Dairesi, olayı hakaret suçu sayarak hakim Yoylu'ya 2 yıl 3 ay 6 gün hapis cezası verilmesine hükmetti.

5 YIL İÇİNDE SUÇ İŞLEMEZSE CEZA DÜŞECEK

Yoylu, 5 yıl içerisinde herhangi bir suç işlemezse cezaları düşecek.