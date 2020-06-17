Yargıda e-duruşma uygulaması çok yakın zamanda hayata geçirilecek, avukatlar duruşmalara görüntülü bağlanabilecek. Bu durumun hukukçuları ne denli etkilediğini, Avukat Nail Özderyol anlattı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yargıda e-duruşma döneminin başlayacağını duyurdu.

Duruşmalara UYAP üzerinden görüntülü bağlanmanın yolunu açan sistemin altyapısı kurulurken, sistem hazır hale getirildi. Bu uygulama ile avukatlar, duruşmalara video konferans yöntemiyle katılacak.

E-DURUŞMA SİSTEMİNİN DETAYLARI

Sadece avukatları değil; hakim, savcı ve adliyelerle işi olan hemen herkesi ilgilendiren bu uygulamayı editörümüz İlknur Şahin, Avukat Nail Özderyol ile konuştu.

Avukatlar, e-duruşma döneminden memnun VİDEO

"SON DERECE FAYDALI"

Avukat Özderyol, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda yapılacak bir değişikle e-duruşma sisteminin hayata geçirileceğini belirterek, "Günümüzde ticaret mahkemeleri, asliye hukuk mahkemeleri, aile mahkemeleri, iş mahkemeleri gibi görülen davalarda tarafların veya tarafların avukatlarının bizzat adliyeye kadar gelip yorulmalarına gerek kalmadan bulundukları ortamda duruşmalara elektronik olarak katılmalarını sağlayacak bir düzenleme. Bu düzenleme son derece faydalı olacaktır." dedi.