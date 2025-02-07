Tokat'ta geçtiğimiz günlerde bir vatandaşın trafik cezası gündem oldu.
Okul servis sürücüsü olan vatandaşa, durak dışında öğrenci indirdiği gerekçesiyle trafik cezası yazıldı.
Cezanın haksız olduğunu düşünen servis sürücüsü, avukatlara para vermek istemediğinden itiraz yollarını araştırmaya başladı.
Daha sonra aklına yapay zeka kullanarak dilekçe hazırlama fikri gelen servis sürücüsü, hazırladığı dilekçeyi Tokat Sulh Hukuk Mahkemesi'ne gönderdi.
Yapay zekanın yazdığı dilekçe olumlu yanıt alırken 3 hafta içinde mahkeme, servis sürücüsünü haklı bularak cezayı iptal etti.
AVUKATLAR RAHATSIZ OLDU
Ensonhaber olarak ilgili haberi, manşetimizden ise "Avukatlar işsiz kalabilecek diyebilir miyiz?" yorumuyla servis ettik.
Yaptığımız yorum da avukatları rahatsız etmiş görünüyor...
DAVA AÇACAKLAR..
Birkaç avukat, Ensonhaber'e iletişim kanallarından ulaşarak kurumumuzu dava etmeye hazırlandığını duyurdu...
İşte o davalık olan manşetimiz;
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