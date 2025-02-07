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Avukatlar Ensonhaber'in yapay zeka haberinden rahatsız oldu

Avukatlar Ensonhaber'in yapay zeka haberinden rahatsız oldu 'Yapay zekayla hazırlanan dilekçe ile trafik cezası iptali' haberini manşetimizden avukatların işsiz kalabilme durumundan değerlendirdiğimiz için tarafımıza dava açılacağı duyuruldu.