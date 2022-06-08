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    Avukatlık Kanunu'nda değişiklik teklifi, TBMM'den geçti

    TBMM Genel Kurulu'nda, Avukatlık Kanunu ile kira sözleşmelerine ilişkin düzenlemeler öngören kanun teklifi, kabul edildi.
    • 08.06.2022 - 21:50
    • Güncelleme : 08.06.2022 - 21:51
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    Avukatlık Kanunu'nda değişiklik teklifi, TBMM'den geçti

    TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

    Genel Kurul'da, 'Avukatlık Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' görüşülerek kabul edildi.

    Staj kuralları değişti

    Buna göre; avukatlık stajına fiilen engel olmamak şartıyla herhangi bir işte sigortalı olarak çalışmak avukatlık stajına engel teşkil etmeyecek.

    DHA'nın haberine göre hakim ve savcılar dışında, kamu kurum ve kuruluşlarında kadro ve pozisyonlarında görev yapanlar da görevleri sırasında avukatlık stajı yapabilecek.

    Birden fazla baronun bulunduğu illerde, her bir baro tarafından adli yardım bürosu oluşturulacak.

    Avukatlık Kanunu nda değişiklik teklifi, TBMM den geçti #1

     


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