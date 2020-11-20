Avustralyalı askerlerin "barış görevi" için bulunduğu Afganistan'da, tam 39 sivili öldürdüğünü ortaya çıkaran raporun ardından açıklama yapan Genelkurmay Başkanı, savaş suçu iddialarını kabul etti.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan Avustralya Savunma Kuvvetleri Genel Müfettişi'nin raporu, Avustralyalı askerlerin Afganistan'da savaş suçu işlediğine dair gerçekleri gün yüzüne çıkardı.

Rapor, tam 39 Afgan sivilin Avustralyalı askerler tarafından öldürüldüğünü ortaya koydu.

SİVİLLER BİLİNÇLİ OLARAK KATLEDİLDİ

Avustralya Genelkurmay Başkanı General Angus Campbell, yaptığı açıklamada cinayetlerin bilinçli işlendiğini kabul ederek Afganistan halkından özür diledi.

Yüzlerce tanığın dinlendiği ve 25 askerin karıştığı olayların incelendiği rapordaki bulguları değerlendiren Campbell, raporun Avustralyalı askerlerin "savaşçı kültürünün kaydını" ortaya çıkardığını söyledi.

Raporu “utanç verici” olarak niteleyen Campbell, yasa dışı cinayetlerin hiçbirinin savaşın harareti içinde işlenmediğine dikkati çekti.

Avustralya Genelkurmay Başkanı Afgan sivilleri katleden askerler adına özür diledi ViDEO

KATLİAM "ALIŞKANLIK KAZANILMASI" İÇİN YAPILMIŞ

Avustralyalı acemi askerlerin, öldürme eylemine karşı alışkanlık kazanamaları için aralarında çiftçi ve köylülerin de bulunduğu sivil tutsakları “kan alma” yöntemiyle katlettiğini belirten General Campbell, bu vahşi eylemlerin soğukkanlılıkla gerçekleştiğine de dikkat çekti.

"KAYITSIZ ŞARTSIZ ÖZÜR DİLERİM"

General Campbell, "Afganistan halkından, Avustralya Savunma Kuvvetleri (ADF) adına, Avustralya askerlerinin herhangi bir suçu için içtenlikle ve kayıtsız şartsız özür dilerim" ifadelerini kullandı.

Avustralya’nın, barışı koruma çabalarının bir parçası olarak Afganistan'da yaklaşık 400 askeri bulunuyor.