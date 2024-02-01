DHA
Avustralya'da ilginç bir olay yaşandı.
Queensland eyaletindeki bir alışveriş merkezinde, tırmanarak oyuncak makinasının içine giren 3 yaşındaki küçük çocuk mahsur kaldı.
Mahsur kalan çocuğu polisler kurtardı
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, uzun uğraşlar sonucu camı kırarak Ethan'ı kurtardı.
Küçük çocuğun oyuncak makinasındaki çaresiz halleri dikkat çekti.
Polisin esprili paylaşımı
Avustralya polisi esprili bir dille yaptığı açıklamada, “Maç sonucu: Ethan ve Polis 1 puan, oyuncak makinesi 0 puan.” dedi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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