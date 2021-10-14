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- Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu
Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu
Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Miles Robert Armitage, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubunu sundu.
- AA
- 14.10.2021 - 18:20
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Miles Robert Armitage'i kabul etti.
GÜVEN MEKTUBU SUNDU
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Armitage, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER
Armitage'nin beraberindeki bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.