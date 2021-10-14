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    Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

    Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Miles Robert Armitage, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubunu sundu.
    • AA
    • 14.10.2021 - 18:20
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    Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Miles Robert Armitage'i kabul etti.

    GÜVEN MEKTUBU SUNDU

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Armitage, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

    HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER

    Armitage'nin beraberindeki bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

    Avustralya nın Ankara Büyükelçisi nden Cumhurbaşkanı Erdoğan a güven mektubu #1

    Avustralya nın Ankara Büyükelçisi nden Cumhurbaşkanı Erdoğan a güven mektubu #2

    Avustralya nın Ankara Büyükelçisi nden Cumhurbaşkanı Erdoğan a güven mektubu #3

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