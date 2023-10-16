Avusturalya'da köpeği boğan kanguru ile sahibinin yumruklu kavgası Köpeğinin kanguru tarafından kaçırılarak nehirde boğulmaya çalıştığını fark eden adam harekete geçti. Kanguru ile adamın arasındaki arbede kameraya yansıdı.

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ensonhaber.com

Avusturalya nehrinde ilginç anlar yaşandı.

Nehirde bulunan 2 metre boyundaki kanguru, bir köpek ve sahibine zor anlar yaşattı.

Köpeği boğmaya çalıştı

Kanguru, kaçırdığı köpeği boğmaya çalışırken, hayvanın sahibi durumu fark etti.

Köpeğini kurtarmak için harekete geçen adam, kanguru ile yumruk yumruğa kavga etti.

O anlar kamerada

Nehrin ortasında yaşanan arbede anbean kameraya yansıdı.

Bir diğer yandan köpeğin çaresizliği ve adam ile kavga eden kanguru akılalmaz görüntülere neden oldu.