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Avusturalya nehrinde ilginç anlar yaşandı.
Nehirde bulunan 2 metre boyundaki kanguru, bir köpek ve sahibine zor anlar yaşattı.
Köpeği boğmaya çalıştı
Kanguru, kaçırdığı köpeği boğmaya çalışırken, hayvanın sahibi durumu fark etti.
Köpeğini kurtarmak için harekete geçen adam, kanguru ile yumruk yumruğa kavga etti.
O anlar kamerada
Nehrin ortasında yaşanan arbede anbean kameraya yansıdı.
Bir diğer yandan köpeğin çaresizliği ve adam ile kavga eden kanguru akılalmaz görüntülere neden oldu.
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