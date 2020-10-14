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    Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Türkiye'yi tehdit etmeye kalktı

    Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Oruç Reis’in yeniden sahalara dönmesiyle ilgili, “Türkiye uluslararası hukuku ihlal etmeye devam ederse AB yaptırımlarıyla yüzleşir” dedi.
    • Haber Merkezi
    • 14.10.2020 - 15:37
    • Güncelleme : 14.10.2020 - 15:37
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    Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Türkiye'yi tehdit etmeye kalktı

    Ülkemize yönelik mesnetsiz açıklamalarıyla bilinen Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Türkiye karşıtı çıkışlarına bir yenisini daha ekledi.

    KÜÇÜK MACRON KURZ, YİNE TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI

    Avusturya Başbakanı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Kıbrıs'ta Kapalı Maraş'ın açılması ve Oruç Reis'in yeniden Doğu Akdeniz'e dönmesi adımlarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu iddia etti.

    Kurz, Türkiye'nin verilen kararlardan vazgeçmemesi halinde Avrupa Birliğinin yaptırımlarıyla yüzleşmek zorunda kalacağını söylerken AB'nin Türkiye'nin üyelik görüşmelerini askıya alması gerektiği görüşünü de yineledi.

    'TÜRKİYE'NİN AB ÜYELİK GÖRÜŞMELERİ DURDURULMALI' DİYEREK YİNE HADDİNİ AŞTI

    Sebastian Kurz, "Oruç Reis'in arama faaliyetlerini ve 'Kapalı Maraş'ın açılmasını kınıyorum. Her ikisi de uluslararası hukuku açıkça ihlal ediyor. Eğer Türkiye uluslararası hukuku ihlal etmeye devam ederse, Avrupa Birliği'nin yaptırımlarıyla yüzleşir. Türkiye'nin AB üyelik görüşmeleri de durdurulmalı." ifadelerini kullandı.

    Oruç Reis'in Meis adası yakınlarında çalışma yürüteceği alan için 22 Ekim'e kadar sürecek yeni bir Navtex ilan edilmişti.

    Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Türkiye yi tehdit etmeye kalktı #1

    Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Türkiye yi tehdit etmeye kalktı #2

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