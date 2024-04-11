Avusturya Başbakanı, Türkiye'nin rolünün önemine işaret etti Ukrayna'da olası barış görüşmeleri için Türkiye'nin arabulucu rolünün önemine işaret eden Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, "Bence Türkiye hala önemli çünkü her iki taraf da Türkiye'yi tanıyor" ifadesini kullandı.

AA & Ensonhaber

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Alman Die Zeit gazetesine verdiği mülakatta Rusya-Ukrayna Savaşı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmenin içeriği gibi önemli konulara değindi.

Ukrayna'da savaşın sona ermesi için barış görüşmelerinin bir şekilde başlatılması gerektiğini kaydeden Nehammer, Ukrayna'nın Kırım dahil kaybettiği toprakları geri almak koşuluna bağlı olarak bir barış planı öne sürmesinin Kiev yönetiminin pozisyonu olduğunu ancak barış görüşmelerinin kendi içinde farklı dinamiği bulunduğunu, bu nedenle önemli olanın görüşmelere başlanması olduğunu dile getirdi.

"Türkiye hala önemli çünkü her iki taraf da Türkiye'yi tanıyor"

Nehammer, "Ukrayna'da arabulucu rolüyle en çok hangi ülkeye ümit bağlıyorsunuz?" sorusuna verdiği yanıtta, "Bence Türkiye hala önemli çünkü her iki taraf da Türkiye'yi tanıyor" ifadesini kullandı.

Çin ve Hindistan'ın yanı sıra Almanya ve Fransa'nın da belirleyici olduğuna işaret eden Nehammer, Avusturya'ya bir rol düşerse ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını kaydederek Ukrayna savaşının başlaması sonrasında Putin ile görüşen ilk Avrupalı siyasetçi olarak bu görüşmede ele alınan konulara da değindi.

Putin'in Ukrayna'da sivillerin öldürülmesi, Buça kentindeki katliamlara ilişkin hiç konuşmadığını ancak yaptırımlar söz konusu olduğunda görüşmenin daha canlandığını ifade eden Nehammer, Putin ile yaptığı görüşme sonrasındaki tepkileri de anlamlandıramadığını belirtti.