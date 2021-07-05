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    Avusturya mahkemesinden Sezgin Baran Korkmaz kararı

    Sezgin Baran Korkmaz'ın 5 Ağustos'a kadar tutuklu kalmasına karar verildi.
    • Haber Merkezi
    • 05.07.2021 - 12:29
    • Güncelleme : 05.07.2021 - 12:43
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    Avusturya mahkemesinden Sezgin Baran Korkmaz kararı

    Kara para aklama soruşturması kapsamında aranan Sezgin Baran Korkmaz, 19 Haziran'da Avusturya'da yakalandı.

    21 Haziran'da Avusturya Viyana Eyalet Ceza Mahkemesinde ilk kez hakim karşısına çıkan Korkmaz, bugün Wels kentinde ikinci kez hakim karşısına çıktı.

    Wels Bölge Mahkemesi, Sezgin Baran Korkmaz'ın 5 Ağustos tarihinde yapılacak duruşmaya kadar tutuklu kalmasına karar verdi.

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