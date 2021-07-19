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    Ay'a gönderilecek SORS'un testleri, başarıyla tamamlandı

    Ay'a gönderilecek SORS'un testleri, başarıyla tamamlandı

    Cumhuriyet’in 100’üncü yılında Ay’a gönderilecek insansız uzay aracında kullanılması planlanan hibrit motor teknolojisi ile geliştirilen SORS'un testleri başarılı geçti.
    • Haber Merkezi
    • 19.07.2021 - 12:50
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    Türkiye, Cumhuriyet’in 100’üncü yılında Ay’a insansız uzay aracını göndermeye hazırlanıyor.

    Ay'a gönderilecek insansız uzay aracında kullanılması planlanan hibrit motor teknolojisi ile geliştirilen Sonda Roket Sistemi'nin (SORS) çalışmaları da devam ediyor.

    SORS'un çalışmalarıyla birlikte gelinen son aşamada, uçuşlu testler de başarıyla tamamlandı.

    ARACIN TASARIMINA BAŞLANDI

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, SORS’un Sinop’ta yapılan fırlatma testine katıldı. Adım adım Ay misyonuna yaklaştıklarını kaydeden Bakan Varank, insansız uzay aracının tasarımına başladıklarını açıkladı.

    Ay'a gönderilecek SORS'un testleri, başarıyla tamamlandı VİDEO

    Ay a gönderilecek SORS un testleri, başarıyla tamamlandı #1

    AY’A SERT İNİŞ

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 9 Şubat’ta ilan ettiği Milli Uzay Programındaki hedeflere ilişkin çalışmalar aralıksız sürüyor. Programın en önemli kısa vadeli hedefi ise 2023 yılında milli ve özgün teknolojileri kullanarak Ay’a bir uzay aracıyla sert iniş gerçekleştirmek.

    Türk mühendisleri, bu amaç doğrultusunda gece gündüz demeden çalışıyor. Uzayda ateşlenecek roketlerin motorları dahil tüm ayrıntılar üzerinde titizlikle duruluyor.

    Ay a gönderilecek SORS un testleri, başarıyla tamamlandı #2

    DELTA V GELİŞTİRDİ

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, hibrit roket teknolojileri ile yapılan çalışmaları yerinde görmek üzere Sinop’ta temaslarda bulundu. Bakan Varank, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığının iştiraki olan Delta V Uzay Teknolojileri AŞ'nin geliştirdiği SORS’un fırlatma testleri için Sinop Test Merkezi’ni ziyaret etti.

    Ay a gönderilecek SORS un testleri, başarıyla tamamlandı #3

    TEST ALANINI İNCELEDİ

    Ziyarette Varank’a Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, Delta V Genel Müdürü Arif Karabeyoğlu ve SSTEK Savunma Sanayi Teknolojileri A.Ş Genel Müdürü Ahmet Çağrı Özer eşlik etti. Varank, fırlatma öncesinde test alanını inceledi. SORS’un montaj ve uçuş öncesi hazırlık aşamaları hakkında bilgi aldı.

    Ay a gönderilecek SORS un testleri, başarıyla tamamlandı #4

    TASARIMI BAŞLADI

    Daha sonra açıklamalarda bulunan Varank, Milli Uzay Programı’nın hedeflerinden birinin 2023’te Ay’a sert iniş gerçekleştirmek olduğunu anımsatarak, “Şu an da uzay aracımızın tasarımına başladık.” dedi.

    Ay a gönderilecek SORS un testleri, başarıyla tamamlandı #5

    HEDEF 100 KM SINIRI

    Sinop’ta DeltaV tarafından yapılan testler konusunda bilgi veren Varank, "Buradaki nihai hedef hibrit motorlu roketlerle beraber 100 km dediğimiz uzay sınırını aşabilmek." dedi.

    Ay a gönderilecek SORS un testleri, başarıyla tamamlandı #6

    TARİHÇE KAZANDIRMAK

    Yabancı bir firmanın (Virgin Galactic) hibrit motorlar kullanarak yakın zamanda uzayda seyahat gerçekleştirdiğini anlatan Varank, “İşte bu motoru biz test edebilirsek uzayda buna bir tarihçe kazandırabilirsek bu hibrit motorlarla uzay alanında önemli bir açılım yakalamış olacağız. Bu alanda Türkiye bir adım öne çıkmış olacak.” dedi.

    Ay a gönderilecek SORS un testleri, başarıyla tamamlandı #7

    ADIM ADIM AY

    Varank, Ay Görevi için yürütülen çalışmaların başarıyla ilerlediğini belirterek “Adım adım aya yaklaşıyoruz. Ay misyonundaki hedeflerimize yaklaşıyoruz.” diye konuştu

    Varank, Milli Uzay Programındaki diğer bir hedef olan Türk uzay insanını uzaya göndermek konusunda da süreci hızlandıracaklarını belirterek bu göreve verilen ilginin farkında olduklarını aktardı.

    YÜKSEK PERFORMANS İLERİ TEKNOLOJİ

    Delta V Genel Müdürü Karabeyoğlu, ateşlemesi yapılan SORS’un dünyada kullanılan en ileri teknolojilerden birine sahip olduğunu kaydederek, “Sıvı oksijen ve parafin yakıt kullanan çok hızlı yanan ve yüksek performans ortaya koyan bir motordan bahsediyoruz.” dedi.

    Ay a gönderilecek SORS un testleri, başarıyla tamamlandı #8

    UZAY GÜCÜ OLACAK

    TUA Başkanı Yıldırım, Milli Uzay Programı’ndaki 10 hedefin tamamında ilerleme kaydettiklerini ifade ederek, “2030 yılına geldiğimizde Türkiye bir uzay gücü olarak yerini alacak dünyada 7-8 ülkeden biri olacak.” diye konuştu.

    10’DAN GERİYE SAYILDI

    Bakan Varank ve beraberindekiler, oksitleyici olarak sıvı oksijen kullanan sondanın fırlatma öncesi dolum süreci ve diğer hazırlıklarının tamamlanmasının ardından fırlatma kontrol binasına geçti. Burada yapılan son güvenlik kontrollerinin ardından 10’dan geriye sayıldı ve SORS’un fırlatma testi yapıldı. Bakan Varank’ın komutuyla fırlatılan sonda roketi, Sinop’ta yapılan testi başarıyla geçti.

    Ay a gönderilecek SORS un testleri, başarıyla tamamlandı #9

    DAHA YÜKSEK İRTİFA

    Delta V’nin, roketin irtifasının arttırılmasına ilişkin çalışmaları devam ediyor. SORS büyütülen tankı ile daha fazla oksitleyici kapasitesine sahip olacak. Böylelikle fırlatılan roket 100 kilometreden çok daha yüksek irtifalara da ulaşabilecek. İmalatı tamamlanan büyük oksitleyici tankının yer testlerinin Ağustos’ta yapılması, Eylül’de yapılacak fırlatmalarda kullanılması hedefleniyor.

    Ay a gönderilecek SORS un testleri, başarıyla tamamlandı #10

    ÖNCEKİ TESTLER DE BAŞARILI

    Delta V tarafından geliştirilen ve uzay sınırını aşacak SORS’un itki sistemi dikey ateşleme testi ve "Ay'a Sert İniş" görevinde kullanılması planlanan hibrit roket motorunun testi nisan ayında yapılmış, testler tam başarıyla sonuçlanmıştı.

    Ay a gönderilecek SORS un testleri, başarıyla tamamlandı #11

    UZAY ORTAMINDA TEST

    SORS, hibrit roket motorları konusunda Türkiye’nin ulaştığı başarı ve teknolojik yetkinliği göstermesi yanında, Ay Görevi için de önemli bir yapı taşı olacak. Ay Görevinde kullanılacak hibrit motorun kritik bileşenleri, SORS sistemi ile uzay ortamına çıkarılıp test edilecek ve uzay görevleri için uygunlukları teyit edilecek.

    Ay a gönderilecek SORS un testleri, başarıyla tamamlandı #12

    HİBRİT ROKETLER DAHA ÇEVRECİ

    Hibrit roket motorları katı yakıt ve sıvı oksitleyicinin bir araya getirilmesi ile elde edilen yenilikçi roket sistemleri olup katı ya da sıvı sistemlerde bulunmayan emniyet, maliyet ve daha çevreci olma avantajlarına sahip.

    Ay a gönderilecek SORS un testleri, başarıyla tamamlandı #13

    YENİ NESİL FIRLATMA SİSTEMİ

    Bu sistemler maliyetin öncelik haline geldiği ticari uzay faaliyetlerinde, maliyetin yanında güvenliğin ve çevre hassasiyetinin de ön planda olduğu uzay turizmi gibi yeni uygulama alanlarında talep edilir hale geldi. Hibrit yakıtlı roketler sayesinde yeni nesil fırlatma sistemleri, üst kademe itici motorları ve yörünge altı sistemlerin geliştirilmesi mümkün olabilecek.

    Ay a gönderilecek SORS un testleri, başarıyla tamamlandı #14

    Ay a gönderilecek SORS un testleri, başarıyla tamamlandı #15

    Ay a gönderilecek SORS un testleri, başarıyla tamamlandı #16

    Ay a gönderilecek SORS un testleri, başarıyla tamamlandı #17

    Ay a gönderilecek SORS un testleri, başarıyla tamamlandı #18

    Ay a gönderilecek SORS un testleri, başarıyla tamamlandı #19

    Ay a gönderilecek SORS un testleri, başarıyla tamamlandı #20

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