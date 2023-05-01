Ayakları yere basmayan festival! TEKNOFEST'in 6'ncısı sona erdi: 2 milyona yakın ziyaretçi geldi 27 Nisan'dan itibaren İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlayan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, bugün saat 19.00'da sona eriyor. İşte son günden kareler...

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Her yıl düzenlenen TEKNOFEST heyecanı yıl da sürdü.

İlk olarak 2018 yılında yapılan ve yoğun ilgi gören TEKNOFEST'in 6'ncısı 27 Nisan'da İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Festival, ilk günden itibaren yoğun ilgi gördü.

Öyle ki, 7'den 70'e her yaş grubundan vatandaşlar adeta akın akın geldi.

Burada yerli ve milli havacılık, uzay ve teknoloji ürünleri yakından incelendi. Tamamı yerli üretim olan Kızılelma, yakından incelendi.

2 milyona yakın vatandaş geldi

Festivali, ilk gününde 25 bin 437, ikinci gününde 300 bin, üçüncü gününde ise 600 bin, dördüncü gününde ise 1 milyon kişi ziyaret etti.

5 gün süren etkinlik 4 günde toplam 1 milyon 925 bin 437 ziyaretçiyi ağırlamış oldu.

SOLOTÜRK sahneye çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılım gösterdiği festivali, özellikle çocuklar büyük bir merakla takip etti.

Burada; teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler, söyleşi ve etkinlikler düzenlendi.

Öte yandan Türk Hava Kuvvetleri’nin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK de ziyaretçilere eşsiz bir gösteri düzenleyerek mest etti.

Çelik Kanatlar'dan eşsiz gösteri

Sabah saat 09.00 da ziyaretçilerine kapılarını açan festival akşam 19.00'da bitiyor.

Festival kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı'nın "Çelik Kanatlar" akrobasi timi de son gün gösteri yaptı.

Son güne yoğun ilgi

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST'in kapanış törenine katılarak vatandaşları selamladı.

İşte özellikle İstanbulluların akın ettiği TEKNOFEST'in son gününden kareler...