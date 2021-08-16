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- Sinop'ta köylere helikopterle erzak taşınıyor
Sinop'ta köylere helikopterle erzak taşınıyor
Sinop'un Ayancık ilçesinde, sel felaketinin ardından köylere helikopterle erzak yardımı yapılıyor.
- AA
- 16.08.2021 - 04:23
- Güncelleme : 16.08.2021 - 04:31
Sinop'un Ayancık ilçesinde sel felaketinin ardından ilçedeki Devlet Hastanesi yanında oluşturulan pistte, TSK'ye ve Emniyet Genel Müdürlüğüne ait helikopterler erzak için hazır bekletiliyor.
ERZAKLAR KÖYLERE ULAŞTIRILIYOR
Türk Kızılay ve diğer sivil toplum kuruluşlarınca toplanan erzak, araçlarla alana getiriliyor.
Erzaklar Kızılay gönüllüleri ile askerler tarafından helikoptere götürülüyor.
Buradan havalanan helikopterler, erzakı köylere ulaştırıyor.