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    Ayancık'ta vatandaşlar kışlık odunu selden çıkarıyor

    Selle şehrin içine kadar taşınan odunlar, kışlık ihtiyacı karşılamak üzere vatandaşlar tarafından toplandı.
    • İHA
    • 12.08.2021 - 11:37
    • Güncelleme : 12.08.2021 - 11:43
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    Ayancık'ta vatandaşlar kışlık odunu selden çıkarıyor

    Sinop'ta Ayancık Çayı’nın taşması ile yaşanan sel felaketi bölgeyi olumsuz etkiledi.

    Dün sabah saatlerinden itibaren yaşanan korkulu anlar bugün yerini toparlanmaya bıraktı.

    Sel suyunun çekilmesiyle ilçede felaketin boyutu ortaya çıktı. Şehrin dört bir yanına dağlardan sel sularıyla birlikte ağaç parçaları, dallar ve tomruklar da taşınmıştı.

    SELDEN KIŞLIK ODUN TOPLADILAR

    Görevliler bir yandan şehirdeki enkazları kaldırmaya başlarken vatandaşlar da kışlık ihtiyacını karşılamak üzere bu odunlara yöneldi. Yıkılan köprü üzerinde de sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar odun toplamaya başladı. Küçük odun parçalarını toplayarak istifleyen vatandaşlar, büyük ağaç kütüklerini ise motorlu testere ile bölerek taşınabilecek hale getirdi.

    İstiflenen odunlar kışın ısınmak amacıyla evlere taşınırken bir yandan da şehrin temizliğine katkı sunuldu.

    Ayancık'ta vatandaşlar kışlık odunu selden çıkarıyor

    Ayancık ta vatandaşlar kışlık odunu selden çıkarıyor #1

    Ayancık ta vatandaşlar kışlık odunu selden çıkarıyor #2

    Ayancık ta vatandaşlar kışlık odunu selden çıkarıyor #3

    Ayancık ta vatandaşlar kışlık odunu selden çıkarıyor #4

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