Ayasofya 24 saat açık kalacak

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Ayasofya'nın 24 saat açık olacağını duyurdu.

Bugün 86 yıllık hasret sona erdi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeniden ibadete açılan Ayasofya'da, bugün kılınan ilk namaz tarihe geçti.

Bu tarihi günde bir müjde daha geldi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

24 SAAT AÇIK KALACAK

Yerlikaya paylaşımında, Cumhubaşkanı Erdoğan'ın talimat verdiğini ve Ayasofya Caçii'nin 24 saat açık kalacağını suyurdu.

Vali paylaşımında,""Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin bugünden itibaren 24 saat ibadete açık olması talimatını verdi. Ayasofya-i Kebir Camii artık 24 saat daima açık olacak. Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz."" ifadelerini kullandı.