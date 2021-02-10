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- Ayasofya Camii baş imamı: Anayasada laiklik olmasın
Ayasofya Camii baş imamı: Anayasada laiklik olmasın
Ayasofya Camii baş imamı Mehmet Boynukalın, yeni anayasada laiklik maddesine yer verilmemesi gerektiğini belirtti.
- Haber Merkezi
- 10.02.2021 - 14:33
- Güncelleme : 10.02.2021 - 15:08
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'yeni anayasa' açıklamasında sonra yapılan tartışmalara, Ayasofya Camii baş imamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın da katıldı.
"CUMHURİYET FABRİKA AYARLARINA DÖNSÜN"
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Boynukalın, “1921 ve 24 anayasalarında devletin dini İslam’dı ve laiklik yoktu. Cumhuriyet fabrika ayarlarına dönsün.” ifadelerini kullandı.
Ayasofya baş imamı mesajını "#AnayasadaİslamOlsun" etiketiyle bitirdi.