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- Ayasofya Camii Baş İmamı Mehmet Boynukalın kimdir? Prof. Dr. Mehmet Boynukalın biyografisi..
Ayasofya Camii Baş İmamı Mehmet Boynukalın kimdir? Prof. Dr. Mehmet Boynukalın biyografisi..
- Haber Merkezi
- 10.02.2021 - 14:00
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde görevlendirilen Prof. Dr. Mehmeh Boynukalın, vatandaşların merak ettiği isimler arasında yer alıyor.
Danıştay kararının ardından müze olmaktan çıkarılıp Diyanet Başkanlığı'na devredilen ve restorasyon çalışmaları devam eden Ayasofya Camii 86 yıl sonra cemaate kavuştu.
Ayasofya Camii'nin imamları sıklıkla araştırılırken baş imam Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'a dair bilgiler merak konusu oldu.
Peki Mehmet Boynukalın kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte merak edilen bilgiler..
AYASOFYA BAŞ İMAMI MEHMET BOYNUKALIN KİMDİR?
Marmara Üniversitesi İslam Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, El-Ezher'deki lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesi'nde İslam Hukuku alanında tamamladı.
İngiltere'de bilimsel araştırmalar yaptı. Çalışma alanları; ilk dönem fıkıh usulünün oluşumu, fıkıh usulünde yenilenme tartışmaları, yazma eserlerin neşri'dir.
Şehir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinde öğretim üyeliği de yapan Boynukalın'ın çeşitli yayınları bulunmaktadır.