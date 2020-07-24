Ayasofya Camii doldu, vatandaşlar Yenikapı'ya gitti

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Ayasofya Camii'nde, 86 yıl sonra cuma namazını kılmak ve tarihi ana tanıklık etmek için çeşitli illerden İstanbul'a gelen vatandaşlar, alanın dolması nedeniyle cuma namazını Yenikapı'da kılacak.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışı için binlerce vatandaş, İstanbul dışından şehre akın etti.

AYASOFYA CAMİİ DOLDU TAŞTI, VATANDAŞLAR YENİKAPI'YA YÖNLENDİRİLDİ

Ayasofya Meydanı'nın dolmasıyla giremeyen vatandaşlar ise soluğu Yenikapı Etkinlik Alanı'nda aldı.

Cuma namazını Ayasofya'da kılamayacak vatandaşlar için namaz alanları oluşturuldu.

DEV EKRANLAR KURULDU, AYASOFYA CAMİİ'NDEKİ KUR'AN TİLAVETİ DİNLETİLİYOR

Dev ekranlardan Ayasofya'da verilen Kur'an-ı Kerim tilaveti de gösterilen alanda, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelenler için Türk Kızılayı tarafından ikramlarda bulunuldu.

Vatandaşlar, Ayasofya'nın açılmasından dolayı mutlu ve heyecanlı olduklarını dile getirdi.