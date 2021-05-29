Galata Kulesi ve Ayasofya Camii üzerinde Gökyüzü Video Haritalama yöntemiyle özel bir gösteri düzenlendi.

İstanbul'un Fethi'nin 568. yıl dönümü nedeniyle İstanbul'un simge mekanlarında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından etkinlikler düzenlendi.

İlk olarak Ayasofya Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu, hemen ardından Galata Kulesi'nde video mapping yöntemiyle canlandırma gerçekleştirildi.

O canlandırmada Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un Fethi'ne ilişkin anlar ekranlara getirildi.

İLK SKY MAPPİNG GÖSTERİSİ

Daha sonra Ayasofya Camii üzerinde Türkiye'de ilk kez uygulanan Gökyüzü Video Haritalama (sky mapping) teknolojisi sayesinde Ayasofya Camii semalarında özel bir gösteri düzenlendi.

Galata Kulesi üzerine de Fatih Sultan Mehmet'in resmi ve o anlara ilişkin yansıtmalar devam ediyor.

Ayasofya Camii ve Galata Kulesi'nde sky mapping gösterisi VİDEO