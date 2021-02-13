Ayasofya Camii yeni çehresiyle hayran bıraktı

Ayasofya'da restorasyon için kurulan dev iskele sökülünce caminin içi, namaza gelen cemaatle birlikte eşsiz manzaraya sahne oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 86 yıl sonra müze esaretinden kurtulup, 24 Temmuz’da yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi içinde bulunan ve ana kubbenin bir bölümünü kapatan dev iskele geçtiğimiz günlerde kaldırılmıştı.

İskelenin kalkmasıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ana bölümü tüm ihtişamı ile ortaya çıktı.

EŞSİZ MANZARA

Restorasyonunun yapılabilmesi için 2013’ten bu yana kurulu olan dev iskelenin kaldırılmasıyla yeni çehresine kavuşan Ayasofya, cemaati ile birlikte eşsiz manzaraya sahne oluyor.