Ayasofya Camii, ziyaretçilerin akınına uğradı

Yeniden ibadete açılmasının birinci yıl dönümünde Ayasofya Camii’ni çok sayıda yerli ve yabancı kişi ziyaret etti.

Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinden sonra ilk cuma namazını kıldığı, "fethin sembolü" olan ve 86 yıl sonra yeniden ibadete açılmasının üzerinden 1 yıl geçen Ayasofya Camii, bugün en yoğun günlerinden birini yaşıyor…

Caminin bulunduğu Fatih ilçesine gelen yerli ve yabancı çok sayıda ziyaretçi, Ayasofya’nın önünde kuyruk oluşturdu.

İLK KEZ GÖRENLER HAYRAN HAYRAN BAKTI

Koronavirüs tedbirlerine uygun olarak maskelerini takan binlerce kişi camiyi gezdi, ilk kez görenler ise mimarisine hayran hayran baktı.

Öğle namazını bekleyenler cami içi ve dışında dua etti, ezanın okunmasıyla da vakit namazları kılındı.

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“ÇOK MERAK EDİYORDUM, ÇOK MUTLUYUM”

İzmir'den gelen Fatma Acer, Ayasofya Camii’nin açılışının yıl dönümüne tesadüfen denk geldiklerini söyledi.

Acer, "İçeri girdiğimizde daha büyük güzelliklerini göreceğiz. İlk defa geliyorum. Çok merak ediyordum. Çok mutluyum." dedi.

Abdullah Acer ise Ayasofya'da namaz kılmanın çok önemli olduğunu belirtti.

“FIRSAT BULDUKÇA İBADETİMİZİ AYASOFYA'DA YAPIYORUZ”

Hilmi Tekerli, Ayasofya ziyaretlerinin açılışın birinci yılına denk gelmesinin çok iyi olduğunu belirtti.

Caminin manevi değerinin oldukça yüksek olduğunu dile getiren Tekerli, "İnşallah bundan sonra her sene geliriz. Fırsat buldukça ibadetimizi Ayasofya'da yapıyoruz. Mutlu olduk." diye konuştu.

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“TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL YERİ”

Camiyi ziyaret eden Zeki Kaltar, Ayasofya'da gördüklerini anlatarak, "Başka ülkelerde olmayan, Türkiye'nin en güzel yeri bence. Mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni bir yılda yaklaşık 3 milyondan fazla kişinin ziyaret ettiği öğrenildi.