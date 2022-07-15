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    Ayasofya Camii'nde 251 şehit anıldı

    15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Ayasofya Camii'nde düzenlenen programda 251 şehit için Kur'an-ı Kerim okutup hatim indirildi.
    • 15.07.2022 - 14:53
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    Ayasofya Camii'nde 251 şehit anıldı

    Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından düzenlenen 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçerken  bu günde 251 kişi şehit oldu.

    15 Temmuz 2016'da şehit olanlar için Ayasofya Camii'nde; İstanbul Valiliği, Ensar Vakfı ve 15 Temmuz Derneği tarafından program düzenlendi.

    DHA'nın haberine göre; programda 251 şehit için Kur'an-ı Kerim okutuldu. Hatim indirildi.

    Programa birçok isim ve şehit yakınları katılım sağladı

    Düzenlenen programa; İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul 1.Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, Ensar Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Şener Ağaç ve 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Tunç ve şehit yakınları katıldı.

    "Çok şükür Ayasofya Camii açıldı bugün buradayız"

    Programa katılan Ali Özden  "251 şehidimiz, gazilerimiz ve ayrıyeten 86 milyon gazimiz vatanımız için çarpıştı. 15 Temmuz’un cuma gününe gelmesi ayrı bir güzellik oldu. Çok şükür Ayasofya Camii açıldı bugün buradayız. Buna sebep olanlardan Allah razı olsun." dedi.

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