Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak idrak edilen 'Mevlit Kandili', 86 yıl aradan sonra ibadete açılan Ayasofya Camii'nde ilk defa kutlandı.

Ayasofya Camii'nde 86 yıl aradan sonra ilk kez 'Mevlit Kandili' eda edildi...

Mevlit Kandili dolayısıyla Ayasofya Camii'nde düzenlenen programa, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı ve vatandaşlar katıldı.

AYASOFYA CAMİİ'NDE 86 YIL SONRA İLK MEVLİT KANDİLİ...

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Mevlid-i Şerif okunması ve duaların edilmesinin ardından kılınan yatsı namazıyla sona erdi.

Programda, vatandaşların koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyduğu gözlendi.

KUR'AN-I KERİM VE MEVLİT OKUNARAK DUALAR EDİLDİ

Mevlit Kandili dolayısıyla Fatih, Süleymaniye, Sultanahmet, Eyüp Sultan'ın da aralarında bulunduğu camilerde program düzenlendi.

Camilerde Kur'an-ı Kerim ve mevlit okunarak dua edildi.

AYASOFYA'NIN İBADETE AÇILIŞI NASIL OLMUŞTU?

İstanbul'un fethinin kutlandığı 567. Yılı kutlamaları çerçevesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan katılımıyla 29 Mayıs 2020 tarihinde Ayasofya'da Fetih Suresi okunmuştu.

Bu gelişmelerin ardından Ayasofya'nın cami olma süreci tekrar gündeme gelmişti.

Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği ise çeşitli kurumlara Ayasofya'nın tekrardan camiye dönüştürülmesi için başvurular yapmış bir dernek olarak 8 Haziran 2020 tarihinde Danıştay 10. Dairesi'ne tekrar dilekçeyle başvurdu.

Danıştay 10. Dairesinin, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.

Danıştay'ın söz konusu kararın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılmasına yönelik kararnameyi imzalamıştı.

Böylelikle Ayasofya Camii 86 yıl aradan sonra ibadete açıldı.

Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra Mevlit Kandili VİDEO