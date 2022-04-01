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    Ayasofya Camii'nde 88 yıl sonra teravih namazı heyecanı

    2 yıllık gecikmenin ardından 86 sene sonra ibadete açılan Ayasofya Camii'nde ilk teravih namazı kılındı.
    • AA
    • 01.04.2022 - 21:40
    • Güncelleme : 01.04.2022 - 21:46
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    Ayasofya Camii'nde 88 yıl sonra teravih namazı heyecanı

    Müslümanlar için büyük öneme sahip üç ayların sonuncusu Ramazan heyecanıyla doldu.

    11 ayın sultanının coşkuyla geçirilecek olması, Müslümanları sevince boğdu.

    Bu kapsamda camiler, bugün itibariyle yeniden teravihte cemaatiyle buluştu.

    AYASOFYA CAMİİ'NDE 88 YIL SONRA İLK TERAVİH

    86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii'nde bu sene Ramazan heyecanı bir başka yaşanıyor.

    Ayasofya Camii'nde 2 yıllık gecikme sonrası 88 senelik aranın ardından sonra ilk kez teravih namazı kılındı.

    DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ KILDIRDI

    Teravih namazı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın imametinde kılındı.

    Öte yandan Cuma, cumartesi ve pazar günleri ise teravih namazı enderun usulüyle kılınıyor.

    Ayasofya Camii nde 88 yıl sonra teravih namazı heyecanı #1

    Ayasofya Camii nde 88 yıl sonra teravih namazı heyecanı #2

    Ayasofya Camii nde 88 yıl sonra teravih namazı heyecanı #3

    Ayasofya Camii nde 88 yıl sonra teravih namazı heyecanı #4

    Ayasofya Camii nde 88 yıl sonra teravih namazı heyecanı #5


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