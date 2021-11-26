Ayasofya Camii'nde bulunan gizemli yazıların sırrı çözüldü

Ayasofya'da kırık bir taşın arkasında 5 parça Runik alfabesi olduğu söylenen yazı ve çizimler bulundu. İncelemeye alınan kağıtların, dilek amaçlı yazıldığı tespit edildi.

Ayasofya Camii'nde kırılan taşın arkasında 5 parça Runik alfabesi olduğu öne sürülen yazı ve çizimler bulundu.

Rulo halindeki 5 parça kağıt, polis ekipeleri tarafından muhafaza altına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, taşın arkasından çıkan kağıtların tarihi eser olup olmadığını tespit edebilmek için, Kültür Turizm Müdürlüğüne yazı yazdı.

Yazılardan Romence olanı çeviren Sanat Tarihçisi Selçuk Eracun, kağıtların dilek amaçlı yazıldığını ifade etti.

"KAĞITTA DUALAR VE ÇOCUKLARIN İSİMLERİ VAR"

Sanat Tarihçisi Selçuk Eracun, " Kağıtlara Cumhuriyet savcılığı el koymuş. Ardından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne devredilmiş. Haberlerde kağıtlarla ilgili açıklanan bilgiler yanlış. Yazılar ibranice değil. Biri Runilk yazı, diğeri Romence. Romenceye baktığımda bir kişi ailesi için iyi şans diliyor. Mektubu yazan kişi, gri kart alarak Amerika'da yaşama hayali olduğunu belirtmiş. Dualarını kağıda yazmış ve içeriye bırakmış, kağıtta çocukların isimleri de var. Diğer yandan diğer yazı İskandinav coğrafyasında kullanılan Runik alfabesine benziyor."





"YAZININ FARKLI AMAÇLA YAZILMIŞ OLMA İHTİMALİ VAR"

Kağıdın kenarında birtakım işaretler var bunlar tılsımlı işaretlere benziyor. Yazının farklı bir amaçla yazılmış olma ihtimali var. Yazılar yüzde yüz Runik yazıyla yazılmış. Gördüğümüz kadarıyla çok eski değil. Yüzlerce yıllık hikayesi olan bir mektup değil. Böyle bir adet var Kilise'ye gidenler ayet yazarlar. Dua ettikten sonra yazı bırakırlar. Ama mermerin o şekilde düşmesi ve içerisinde öyle bir boşluk olması rastlanan bir şey değil" şeklinde konuştu.





"TARİHTE YAZILMIŞ DİLEKLER"

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise " Yazılar Temmuz ayında ortaya çıktı. Tarihte yazılmış dilekler" ifadeleri kullanıldı.