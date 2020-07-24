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    Ayasofya Camii'nde ilk namaza yoğun katılım

    Ayasofya Camii'nde ilk namaza yoğun katılım

    Ayasofya Camii'nde ilk namaza iştirak etmek isteyenler yurdun dört bir yanından İstanbul'a geldi.
    • AA & Ensonhaber
    • 24.07.2020 - 17:21
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    Ayasofya Camii'nde ilk namaza yoğun katılım

    Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti Ayasofya'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ibadete açılmasının ardından ilk namaz tarihi 24 Temmuz olarak belirlenmişti.

    Ayasofya Camii'nde ilk namaza iştirak etmek isteyenler, Türkiye'nin dört bir yanından harekete geçerek İstanbul'a geldi.

    BALKONLAR, ÇATILAR... HER YER DOLDU

    Ayasofya Camii'nin içi ve çevresinin yanı sıra, çevredeki binaların çatıları ve balkonları da namaz kılan Müslümanlarla doldu taştı.

    Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede ATM'lerin üzerlerinde bile gençlerin namaza durduğu görüldü.

    Ayasofya çevresinde önlem alan genç polisler de namaz kıldı.

    GENÇLİK NAMAZA KOŞTU

    Ayasofya Camii'nde namaz kılanların arasında gençlerin de sayısının oldukça fazla olması dikkatlerden kaçmadı.

    Bir zamanlar namaz kıldığı için muhalif medya tarafından manşetlere taşınan gençler, Ayasofya Camii'nin çevresinde rahat rahat namazını eda etti.

    Ayasofya Camii'nde ilk namaza yoğun katılım #1

    Ayasofya Camii'nde ilk namaza yoğun katılım #2

    Ayasofya Camii'nde ilk namaza yoğun katılım #3

    Ayasofya Camii'nde ilk namaza yoğun katılım #4

    Ayasofya Camii'nde ilk namaza yoğun katılım #5

    Ayasofya Camii'nde ilk namaza yoğun katılım #6

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