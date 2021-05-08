Ayasofya Camii'nde, Ramazan ayına özel olarak asılan mahyanın ışıklarını İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaktı.

Ayasofya Camii, İstanbul Valiliği'nin girişimiyle Kadir Gecesi'nde mahya ile buluştu.

Vali Ali Yerlikaya, mahyaların hazırlanma sürecine de tanıklık ederek Osmanlı geleneği mahya sanatının son temsilcisi olan ve "göklere yazı yazan usta" olarak tanınan Kahraman Yıldız'la birlikte mahyalara ampul taktı.

"IŞIL IŞIL OLSUN İSTEDİK"

Uzun yıllar sonra Ayasofya'da mahya kurulduğunun altını çizen Yerlikaya, "Mahya, kültürümüz Osmanlı'dan kalan çok özel bir geleneğimiz. Bu mübarek ayda, Ayasofya'da başka bir ilk yaşansın, bu kutsal mekân mahya ile buluşsun, ışıl ışıl olsun istedik. Bu niyetle, Kahraman ustamızla bir araya geldik, o da Ayasofya için kolları sıvadı, ekibiyle birlikte çalışmalara başladı." dedi.

Ayasofya Camii'nde mahya yandı VİDEO

ŞALTERİ AÇTI

86 yıl sonra Ayasofya'yı ışıl ışıl aydınlatan mahyaların hazırlıklarının tamamlanması ile birlikte Vali Yerlikaya şalteri açtı ve Kadir Gecesi için mahyaların ışıkları yandı.

Ayasofya Camii'ndeki bu tarihi ana tanıklık eden Yerlikaya, "Mahyamızdan ışıklarımız tüm İstanbul semalarına en güzel şekilde yansıyor." şeklinde konuştu.