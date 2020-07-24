Ayasofya Camii'nde namaza katılan kişi sayısı açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nde ilk namaza 350 bin kişinin katıldığını bildirdi.

Ayasofya Camii'ndeki 86 yıllık hasret bugün sona erdi. Seccadesini alan yola çıktı, caminin içi ve çevresi tamamen doldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, namaza katılanların sayısını açıkladı.

RESMİ RAKAMLARA GÖRE...

Erdoğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Ayasofya'yı Cumhur İttifakı olarak büyük bir gayretle aslına döndürmüş olmamız, milletimizin on yıllara sari özlemini gerçekleştirme bakımından çok önemliydi. Az önce resmi rakam olarak aldığım 350 bin kişi bugün cuma namazına iştirak etmiş. Bu çok çok önemli. Bundan sonra içeride ve dışarıda Kültür ve Turizm Bakanlığımızın restorasyon çalışmaları var. Ayasofyamızı çok daha anlamlı bir yapıya kavuşturacağız. Hep beraber, emeği geçen tüm kardeşlerime gerek burada yargının ortaya koyduğu tavra, Cumhur İttifakı olarak ortaya koyduğumuz tavrın inşallah birlik beraberlik içerisinde devamını diliyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Namaza 350 bin kişinin katıldı VİDEO