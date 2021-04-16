Ayasofya-i Kebir Camii'nde, on bir ayın sultanı Ramazan'ın ilk cuma namazı pandemi tedbirleri çerçevesinde eda edildi. Cami içini dolduran cemaatin görüntüsü duygu dolu anlara vesile oldu.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, ramazan ayının ilk cuma namazı yeni tip koronavirüs tedbirleri alınarak kılındı.

Belirli sayıda cemaate izin verilen ve sosyal mesafenin korunduğu saf düzeninde eda edilen namazda vatandaşların maske taktıkları görüldü.

Ramazanın bereketi, güzellikleri ve önemiyle ilgili yapılan hutbeyi dinleyen camidekiler, namazın ardından dua etti.

AYASOFYA'DA RAMAZAN-I ŞERİF'İN İLK CUMASI

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle bu yıl Ramazan'ın simgesi teravih namazlarının evde kılınması kararı alındı. Cuma namazını eda eden vatandaşlar, Ramazan'ın ilk cumasında ibadetlerini yerine getirdi.

Namaza gelen vatandaşlar, cemaat ile namaz kılmanın mutluluğunu yaşayarak duygusal anlara şahitlik etit.

Ramazanın ilk cuması Fatih, Süleymaniye ve Eyüp Sultan gibi camilerde de huzur ve heyecanla kılındı.

Ayasofya Camii'nde Ramazan-ı Şerif'in ilk cuması kılındı VİDEO