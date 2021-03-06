Ayasofya Camii'nde gençlerin yoğun katılımıyla sabah namazı

Binlerce genç Ayasofya Camii'nde birlikte saf tutarak sabah namazını kıldı. Namazın ardından sıcak çorba dağıtımı yapıldı.

Kısıtlamanın kaldırıldığı ilk hafta sonunda Ayasofya'da farklı bir heyecan vardı.

Sabah namazına binlerce genç akın etti.

Ayasofya Camii'nde sabah namazı için buluşan gençler, hep birlikte saf tuttu.

NAMAZIN ARDINDAN SICAK ÇORBA

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de Ayasofya'da sabah namazını gençlerle birlikte kıldı.

Kabaktepe, kılınan sabah namazının ardından Fatih Belediyesi'nin mobil büfesinde gençlere çorba dağıttı.

YEŞİLAY GENEL MERKEZİ'NE GİTTİ

Ardından gençlerle birlikte Gülhane Parkı'ndan geçerek Sepetçiler Kasrı'ndaki Yeşilay Genel Merkezi'ne yürüyen Kabaktepe, burada bir basın açıklaması yaptı.

Gençlerle birlikte, gençlikten güç alarak ilerleyeceklerini anlatan Kabaktepe, Yeşilay Haftası münasebetiyle gerçekleşen etkinliğin sembolik önemine dikkati çekerek, "Gençlerimizin aklını, bedenini, gönlünü, zihnini bağımlı hale getirip, onların kendilerini gerçekleştirmelerine, özgür ve hür olarak yaşamalarına engel olan her türlü bağımlılığın karşısındayız. Bunun altını kalın bir şekilde çizmek için gençlerimizle birlikteyiz. Sadece bir maddenin esiri olmaktan değil, çağın ürettiği dijital bağımlılıklardan uzak durmak için AK Parti Gençlik Kolları elinden gelen gayreti gösterecek." dedi.

"2023 HEDEFİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN..."

"Bizim mesaimiz sabah fecirde başlayacak ve gün bitiminde gücümüzün son noktasına kadar kullanarak devam edeceğiz." diyen Kabaktepe, "Cumhurbaşkanımızın, reisimizin bize gösterdiği doğrultuda, 2023 hedefini gerçekleştirmek gençlerin, sizin omuzlarınızda. Bunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum." ifadelerini kullandı.