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    Ayasofya Camii'nden ezan sesi yükseldi

    Ayasofya Camii'nden ezan sesi yükseldi

    İbadete açılan Ayasofya Camii'nden yükselen ilk ezan sesi çevreye huzur verdi.
    • Haber Merkezi
    • 10.07.2020 - 17:29
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    Ayasofya Camii'nden ezan sesi yükseldi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Danıştay'ın Ayasofya'yı müze statüsünden çıkarmasının ardından kararname yayınladı ve Ayasofya'nın ibadete açıldığını duyurdu.

    HUZUR VEREN SES AYASOFYA'DAN YÜKSELDİ..

    Kararın ardından Ayasofya Camii'nden ilk ezan sesi yükseldi.

    Ayasofya kararı öncesinde bölgede toplanan insanlar telefonlarıyla hemen kayda girdi.

    Ayasofya Camii'nden ezan sesi yükseldi VİDEO

    İLK NAMAZ 15 TEMMUZ'DA

    Öte yandan gözler ilk namaz için açıklanacak tarihe çevrildi.

    TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ilk namazın önümüzdeki hafta içinde kılınabileceğini söyledi.

    Bu sözler, daha önce de ilk namaz için işaret edilen 15 Temmuz tarihini güçlendirdi.

    AK Parti teşkilatları da Ayasofya'da kılınacak ilk namaza katılabilmek için hazırlığa başladı.

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