Ayasofya Camii'ne girişler durduruldu

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ayasofya Camii'nde çevresinde belirlenen namaz kılma alanlarımızın tamamı dolduğunu ve girişlerin durdurulduğunu söyledi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından Ayasofya Camii'nde kılınacak cuma namazıyla ilgili bir paylaşım yaptı.

AYASOFYA CAMİİ'NE GİRİŞLER DURDURULDU

Ali Yerlikaya, yaptığı paylaşımda Ayasofya Camii'nde belirlenen namaz kılma alanlarının hepsinin dolduğunu ve girişlerin durdurulduğunu söyledi.

Vali Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

İBADET İÇİN SABAHA KADAR AÇIK OLACAK

"Değerli Misafirlerimiz, Ayasofya Camii çevresinde belirlenen namaz kılma alanlarımızın tamamı doldu.

Salgın nedeniyle bu alanlara misafir girişlerimiz durduruldu.

Sabır ve anlayışla birbirimize yardımcı olalım.

Ayasofya Camiimiz ibadetiniz için sabaha kadar açık olacak."



