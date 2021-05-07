İbadete 87 yıl sonra yeniden açılan Ayasofya Camii'ne, Kadir Gecesi için mahya asıldı

Ramazan ayında camileri süsleyen 450 yıllık Osmanlı geleneği mahyalar, Vakıflar Genel Müdürlüğü ekiplerince hazırlanıyor.

Bu yıl "Şifa Ayı Ramazan" temasıyla hazırlanan mahyalar, cami minarelerini aydınlatıyor.

87 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii de mahya ile taçlandı.

YARIN AKŞAM YAKILACAK

Ayasofya Camii'ne asılan Kelime-i Tevhid "La ilahe illallah" yazılı mahya, yarın akşam ezanıyla birlikte Kadir Gecesi şerefine yakılacak.

Ayasofya Camii'ne ilk mahya asıldı VİDEO

İLK MAHYASINI, MESLEĞİN SON USTASI HAZIRLADI

İlk kez Sultan 1. Ahmet döneminde Sultanahmet Camii'ne asılan mahyaların son temsilcisi olan ve 49 yıldır mahya hazırlayan Kahraman Yıldız, Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde çalıştıklarını ve İstanbul Valiliği koordinatörlüğünde Ayasofya-i Kebir Camii mahyasını hazırladıklarımı söyledi.