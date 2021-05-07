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    Ayasofya Camii'ne ilk mahya asıldı

    Ayasofya Camii'ne ilk mahya asıldı

    İbadete 87 yıl sonra yeniden açılan Ayasofya Camii'ne, Kadir Gecesi için mahya asıldı
    • DHA
    • 07.05.2021 - 19:27
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    Ramazan ayında camileri süsleyen 450 yıllık Osmanlı geleneği mahyalar, Vakıflar Genel Müdürlüğü ekiplerince hazırlanıyor.

    Bu yıl "Şifa Ayı Ramazan" temasıyla hazırlanan mahyalar, cami minarelerini aydınlatıyor.

    87 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii de mahya ile taçlandı.

    YARIN AKŞAM YAKILACAK

    Ayasofya Camii'ne asılan Kelime-i Tevhid "La ilahe illallah" yazılı mahya, yarın akşam ezanıyla birlikte Kadir Gecesi şerefine yakılacak.

    Ayasofya Camii mahya

    Ayasofya Camii'ne ilk mahya asıldı VİDEO

    İLK MAHYASINI, MESLEĞİN SON USTASI HAZIRLADI

    İlk kez Sultan 1. Ahmet döneminde Sultanahmet Camii'ne asılan mahyaların son temsilcisi olan ve 49 yıldır mahya hazırlayan Kahraman Yıldız, Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde çalıştıklarını ve İstanbul Valiliği koordinatörlüğünde Ayasofya-i Kebir Camii mahyasını hazırladıklarımı söyledi.

    Ayasofya Camii mahya

    Ayasofya Camii mahya

    Ayasofya Camii mahya

    Ayasofya Camii mahya

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