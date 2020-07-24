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- Ayasofya Camii'nin açılışında Sultanahmet Meydanı doldu
Ayasofya Camii'nin açılışında Sultanahmet Meydanı doldu
Vatandaşlar, Ayasofya-i Kebir Camii'nin açılışında Sultanahmet Meydanı'nı ve sokakları doldurdu.
- AA
- 24.07.2020 - 14:07
- Güncelleme : 24.07.2020 - 14:07
Çok sayıda vatandaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne günün ilk ışıkları ile birlikte akın etmeye başladı.
Ayasofya Meydanı ve Sultanahmet Havuzlu Park, Cuma namazı vaktinden önce vatandaşlarla dolarken, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, kılınan ilk cuma namazı ile ibadete açıldı.
MEYDAN VE SOKAKLAR DOLDU
Ellerinde seccadelerle gelen vatandaşlar, caminin bulunduğu bölgedeki meydanda ve çevre sokaklarda saf tutarak namaz kıldı.
Ayasofya Camii'nin açılışında Sultanahmet Meydanı ve sokaklar doldu