Dolar
6.848
0.0657%
Euro
7.9336
-0.0642%
Altın
1897.25
0.5197%
Borsa
118981.82
-0.0414%
G. Altın
416.421
0.2911%
Bitcoin
65319.8
-0.239%
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C

    Ayasofya Camii'nin açılışında Sultanahmet Meydanı doldu

    Vatandaşlar, Ayasofya-i Kebir Camii'nin açılışında Sultanahmet Meydanı'nı ve sokakları doldurdu.
    • AA
    • 24.07.2020 - 14:07
    • Güncelleme : 24.07.2020 - 14:07
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Ayasofya Camii'nin açılışında Sultanahmet Meydanı doldu

    Çok sayıda vatandaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne günün ilk ışıkları ile birlikte akın etmeye başladı.

    Ayasofya Meydanı ve Sultanahmet Havuzlu Park, Cuma namazı vaktinden önce vatandaşlarla dolarken, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, kılınan ilk cuma namazı ile ibadete açıldı.

    MEYDAN VE SOKAKLAR DOLDU

    Ellerinde seccadelerle gelen vatandaşlar, caminin bulunduğu bölgedeki meydanda ve çevre sokaklarda saf tutarak namaz kıldı.

    Ayasofya Camii'nin açılışında Sultanahmet Meydanı ve sokaklar doldu

    Ayasofya Camii'nin açılışında Sultanahmet Meydanı doldu #1

    Görüş Bildir