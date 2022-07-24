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Ayasofya Camii’nin ibadete açılışının ikinci yılı

Ayasofya Camii’nin ibadete açılışının ikinci yılı

Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk namaz 24 Temmuz'da kılındı. Bu tarihi ana tanıklık etmek isteyenler de Ayasofya'ya akın etti. 350 bin kişi aynı anda namaz kıldı, tarih 2 yıl önce bir kez daha canlandı.