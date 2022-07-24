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    Ayasofya Camii’nin ibadete açılışının ikinci yılı

    Ayasofya Camii’nin ibadete açılışının ikinci yılı

    Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk namaz 24 Temmuz'da kılındı. Bu tarihi ana tanıklık etmek isteyenler de Ayasofya'ya akın etti. 350 bin kişi aynı anda namaz kıldı, tarih 2 yıl önce bir kez daha canlandı.
    • Haber Merkezi
    • 24.07.2022 - 10:06
    • Güncelleme : 24.07.2022 - 13:06
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    Müslüman aleminin 86 yıllık hasreti bir Cuma vakti vuslata erdi…

    Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 24 Temmuz 2020’de kılınan cuma namazı ile yeniden ibadete açıldı...

    Tarihi ana tanıklık etmek isteyen binlerce kişi camiye akın gitti, avlusunu da bahçesini de doldurdu.

    Minbere kılıçla çıkıp hutbe verdi

    Cemaat yollara kadar namazlıklarını serdi, duaya başladı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kur’an-ı Kerim okuduğu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Osmanlı geleneği olarak minbere kılıçla çıkıp hutbe verdiği tarihi günün bugün ikinci yılı…

    Ayasofya Camii’nin ibadete açılışının ikinci yılı #1

    350 bin kişi aynı anda namaz kıldı

    O gün Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 4 minaresinden 4 müezzin ezan okudu…

    350 bin kişinin aynı anda namaz kıldığı günde, yoğun güvenlik önlemleri alındı.

    21 bin polis, görev yaptı.

    Ayasofya Camii’nin ibadete açılışının ikinci yılı VİDEO

    Ayasofya Camii’nin ibadete açılışının ikinci yılı #2

    Dünyada ses getirdi

    İstanbul'un fethine kadar 916 yıl kilise, 1453'ten 1934'te alınan kararla müze oluncaya dek cami olarak kullanılan, 86 yıl müze olarak hizmet veren Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması, dünyada da ses getirdi.

    Yabancı gazeteciler, bu tarihi anlara tanıklık etmek için camideydi. Buradan dünyaya fotoğraflar geçildi.

    Televizyon kanalları, bu tarihi anları canlı yayınladı.

    Ayasofya Camii’nin ibadete açılışının ikinci yılı #3

    Ayasofya Camii’nin ibadete açılışının ikinci yılı #4

    Ayasofya Camii’nin ibadete açılışının ikinci yılı #5

    Ayasofya Camii’nin ibadete açılışının ikinci yılı #6

    Ayasofya Camii’nin ibadete açılışının ikinci yılı #7

    Ayasofya Camii’nin ibadete açılışının ikinci yılı #8

    Ayasofya Camii’nin ibadete açılışının ikinci yılı #9

    Ayasofya Camii’nin ibadete açılışının ikinci yılı #10

    Ayasofya Camii’nin ibadete açılışının ikinci yılı #11

    Ayasofya Camii’nin ibadete açılışının ikinci yılı #12

    Ayasofya Camii’nin ibadete açılışının ikinci yılı #13

    Ayasofya Camii’nin ibadete açılışının ikinci yılı #14

    Ayasofya Camii’nin ibadete açılışının ikinci yılı #15

    Ayasofya Camii’nin ibadete açılışının ikinci yılı #16

    Ayasofya Camii’nin ibadete açılışının ikinci yılı #17

    Ayasofya Camii’nin ibadete açılışının ikinci yılı #18

    Ayasofya Camii’nin ibadete açılışının ikinci yılı #19


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