Ayasofya Camii’nin ibadete açılışının üçüncü yılı Fethin sembolü Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk namaz 24 Temmuz 2020'de kılındı. Tarihi günün ardından camiyi 3 yılda 21 milyon kişi ziyaret etti.

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AA

Müslüman aleminin 86 yıllık hasreti 3 yıl önce sona erdi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 21 yılda birçok alanda adımlar atıldı.

Bunların arasında sembolik değerlere verilen önem de dikkat çekiyor.

Ayasofya hasreti vuslata erdi

Öyle ki, Türkiye'nin en büyük dönüm noktalarından biri olan Ayasofya, Temmuz 2020'de tekrar ibadethane statüsüne alındı.

Türk halkı için bağımsızlık anlamına gelen bu karar, tüm yurtta zafer havası estirmişti.

O yıl, tarihi ana tanıklık etmek isteyen binlerce kişi camiye akın gitti ve avlu ile bahçe doldu taştı.

Bugün ise tarihi günün üçüncü yıl dönümü...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıllar sonra ilk kez cuma namazının kılındığı Ayasofya Camii'ne gelmiş ve burada Kur'an-ı Kerim okumuştu.

3 yılda 21 milyon kişi ziyaret etti

Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği camiyi ibadete açıldığı 3 yılda yaklaşık 21 milyon kişi ziyaret etti.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının yıl dönümü dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı sabah namazında, İstanbul Valisi Davut Gül'ün yanı sıra, çeşitli milletlerden Müslümanlar saf tuttu.

"Ayasofya'yı 21 milyon insan ziyaret etti"

Erbaş, namaz sonrası yaptığı konuşmada, en mutlu günlerden birinin idrak edildiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Bundan üç sene önce 2020 yılı yine 24 Temmuz'da 86 yıllık hasret son bulmuştu. Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla Ayasofya yeniden ibadete açılmıştı. İşte üç yıl geçti, üç yılda yapılan araştırmalara göre, Ayasofya'yı 21 milyon insan ziyaret etti.

"İstanbul'un fethinin en önemli sembolü"

Kıyamete kadar milyonlarca insanın Ayasofya'da ibadet etmesini dilediğini aktaran Erbaş, şöyle devam etti:

Ayasofya Fatih'in bize bir emaneti, İstanbul'un fethinin en önemli sembolü. Ama 86 yıl boyunca Ayasofya içinde ibadet edilen bir mekan olmadı. Bizim büyüklerimiz, ahirete irtihal eden nice insanlar bu hasretle yaşadılar, bu günleri göremediler. Biz inşallah Ayasofya'yı ömrümüz boyunca içinde ibadet ederek, en güzel şekilde değerlendirerek, ahirete o hasretle irtihal etmiş olan büyüklerimizin ruhlarını şad etmeye gayret edeceğiz.

"Türkiye'nin neresinde olursak olalım Ayasofya'yı ziyaret etsinler"

Necip Fazıl Kısakürek'in "Vicdan azabına eş kayna kayna Sakarya, öz vatanında garipsin, öz vatanında parya" dizelerini hatırlatan Erbaş:

İşte Ayasofya'yı öz yurdunda garip olmaktan bundan 3 sene önce bu millet çıkardı. Camilerde ibadet etmek ibadetlerden en makbul olanlarından. Buradan gençlerimize özellikle çağrıda bulunuyorum. Ayasofya açıldı, inşallah bundan sonra Ayasofya'yı hem ziyaret etme noktasında hem ibadetlerimizi bu büyük mabette yapma noktasında daha hassas olalım. Türkiye'nin neresinde olursak olalım Ayasofya'yı gelip ziyaret etsinler.

FOTO GALERİ Ayasofya Camii'nde ilk namaz heyecanı Haberin Detayları

"Burada dualarda buluştuk"

Sabah namazını kılmaya gelen vatandaşlardan Beyhan Cengiz, cami çıkışında gazetecilere duygularını anlattığı konuşmasında, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a teşekkür ederek, "O Türkiye'yi davet etti, davetine icabet ettik. Burada dualarda buluştuk. Dualarımızı rabbim makamında kabul ve makbul eylesin. Gurur duyduğumuz ibadethanemiz Müslümanların yüzünü güldürdü. Nu mutlu ki bugün bu konuşmayı yapabiliyoruz. Rabbim ibadethanelerimizi sonuna kadar korusun." diye konuştu.