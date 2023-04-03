Ayasofya Camii'nin imparator kapısı koruma altına alındı Ayasofya Camii'nin imparator kapısında bulunan ahşap madalyon üzerinde meydana gelen aşınma ve tahribat üzerine onarılma çalışmaları sonrası kapılara setler çekilerek koruma altına alındı.

İHA

2020'de 86 yıl sonra tekrar ibadete açılan İstanbul'un simge tarihi yapılarından Ayasofya, Ramazan ayında ziyaretçi akınına uğruyor.

Büyük coşkuya neden olan açılıştan sonra yoğun ziyaretçi ağırlayan camide huzur içinde ibadet edilirken olumsuz görüntüler de yaşanıyor.

Ayasofya Camii’nin imparator kapısında bulunan ahşap madalyon geçtiğimiz yıl tahribata uğramıştı.

Onarıma alındı, etrafına camdan setler çekildi

Bu nedenle imparator kapısını onarım çalışmalarına başlanılmıştı.

Onarılan kapılar, koruma altına alınarak camdan setler çekildi.

Setlerin önüne ise şeritlerin koyulduğu görüldü.