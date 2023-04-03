İHA
2020'de 86 yıl sonra tekrar ibadete açılan İstanbul'un simge tarihi yapılarından Ayasofya, Ramazan ayında ziyaretçi akınına uğruyor.
Büyük coşkuya neden olan açılıştan sonra yoğun ziyaretçi ağırlayan camide huzur içinde ibadet edilirken olumsuz görüntüler de yaşanıyor.
Ayasofya Camii’nin imparator kapısında bulunan ahşap madalyon geçtiğimiz yıl tahribata uğramıştı.
Onarıma alındı, etrafına camdan setler çekildi
Bu nedenle imparator kapısını onarım çalışmalarına başlanılmıştı.
Onarılan kapılar, koruma altına alınarak camdan setler çekildi.
Setlerin önüne ise şeritlerin koyulduğu görüldü.