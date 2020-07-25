Ayasofya Camii'nin meydanına cemaat için hasır serildi

Vakit namazlarda Ayasofya Camii'nde oluşan yoğunluğu azaltarak, vatandaşların daha rahat ibadet etmesini sağlamak için meydana hasır halılar serildi.

86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii, açılışının ikinci gününde vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.

Vakit namazlarda büyük bir kalabalığın ibadetini gerçekleştirdiği camide yoğunluk yaşanıyor.

RAHAT İBADET EDİLEBİLMESİ İÇİN İMKAN OLUŞTURULUYOR

Yerli ve yabancı turistlerin ilgisi ile kalabalıklaşan Ayasofya'da, ibadetini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için yeni alanlar oluşturuldu.

HASIRLAR SERİLDİ

Fatih Belediyesi ekipleri, cemaatin ibadetini rahat bir ortamda yerine getirmesini sağlamak amacıyla Ayasofya Meydanı'nda oluşturulan bölüme hasırlar serdi.

ALAN, KURBAN BAYRAMI'NIN SONUNA KADAR AÇIK OLACAK

Ekiplerin, Büyük Çamlıca Camisi'nden getirilen 1200 adet hasırı 6000 metrekare alana sereceği, Kurban Bayramı sonuna kadar açık olacak bu alandan namaz kılmak isteyen vatandaşların istifade edeceği öğrenildi.

SOSYAL MESAFEYLE AYNI ANDA 600 KİŞİ NAMAZ KILABİLECEK

Sosyal mesafe kuralına göre alanda 600 kişinin aynı anda ibadet edebileceği belirtildi.

VALİ YERLİKAYA BÖLGEYİ İNCELEDİ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ve İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, meydandaki çalışmaları yerinde incelerken, ekiplerden bilgi aldılar.

Heyet, Ayasofya Camii'ni de ziyaret ederek, burada vatandaşlarla bir süre sohbet etti.